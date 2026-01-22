Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
«Οι φωνές από την εξέδρα δεν μας βοηθάνε»: Το βίντεο του Πανιωνίου με τα λάθη των γονέων και πρωταγωνιστή τον Αντώνη Κρόμπα
Ο ηθοποιός σε ρόλο πατέρα ο οποίος φωνάζει στο παιδί του μετά από μια χαμένη εκτέλεση πέναλτι
Πρωτοπορεί για μια ακόμη φορά ο Πανιώνιος.
Ο Ιστορικός που πάντα έδινε και δίνει έμφαση στα νέα παιδιά και στις Ακαδημίες του έφτιαξε βίντεο με την... λάθος και την σωστή συμπεριφορά των γονέων των αθλητών.
Σε ρόλο γονέα είναι ο ηθοποιός Αντώνης Κρόμπας. Ο γιος του χάνει πέναλτι και εκείνος είναι στα κάγκελα και τον κράζει.
«Οι φωνές από την εξέδρα δεν μας βοηθάνε. Όταν οι γονείς γίνονται προπονητές ή διαιτητές μας αγχώνουν. Μας πιέζουν και δεν μας αφήνουν να χαρούμε το παιχνίδι. Δεν θέλουμε υποδείξεις και διαμαρτυρίες» αναφέρουν τα παιδιά.
