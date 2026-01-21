Μίλτος Τεντόγλου: Πρεμιέρα στο 2026 το Σάββατο στην Παιανία
SPORTS
Μίλτος Τεντόγλου Στίβος Γιώργος Πομάσκι Παιανία

Μίλτος Τεντόγλου: Πρεμιέρα στο 2026 το Σάββατο στην Παιανία

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους θα κάνει πρεμιέρα στην ημερίδα στο κλειστό της Παιανίας

Μίλτος Τεντόγλου: Πρεμιέρα στο 2026 το Σάββατο στην Παιανία
Από τη στιγμή που το κλειστό της Παιανίας είναι έτοιμο να φιλοξενήσει την πρώτη εγχώρια ημερίδα το προσεχές Σάββατο (24/1), ο παρθενικός αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου για το 2026 θα έρθει λίγο πιο σύντομα από την αρχικά προγραμματισμένη για τις 3 Φεβρουαρίου πρεμιέρα του στην Οστράβα.

Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους θα λάβει μέρος στον σαββατιάτικο αγώνα και αναμένεται να είναι ο πρωταγωνιστής της ημερίδας που ανοίγει το χορό των εγχώριων διοργανώσεων τη χειμερινή περίοδο. Μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη του γεύση από Παιανία, καθώς όταν πρωτοαγωνίστηκε σε κλειστό στίβο, το 2016, η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν ήταν διαθέσιμη.

«Η καλύτερη προετοιμασία είναι ο αγώνας, οπότε είναι πιο ωφέλιμο να λάβει μέρος σε αυτήν την ημερίδα από τα άλματα στην προπόνηση. Ο Μίλτος θα μπει για να κάνει 3-4 προσπάθειες στον πρώτο σταθμό της προετοιμασίας του και στη σειρά αγώνων που θα λάβει μέρος ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος», δήλωσε ο προπονητής του Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι.

Την ολοκαίνουργια, υψηλής ποιότητας άμμο του σκάμματος των οριζόντων αλμάτων, η οποία τοποθετήθηκε την περασμένη Δευτέρα (19/1) θα δοκιμάσει και το καινούργιο μέλος του γκρουπ του Γιώργου Πομάσκι, η ταλαντούχα Έβελυν Μητροπούλου, η οποία έκλεισε το 2025, στην τελευταία της χρονιά στην κατηγορία Κ18, με ατομικό ρεκόρ, 6.20.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κλειστό της Παιανίας επισκέπτονται, από την πρώτη μέρα που άνοιξε, πολλά μέλη των εθνικών ομάδων και αθλητές και αθλήτριες σωματείων, δίνοντας, έτσι, ζωή σε ένα παροπλισμένο για 15 χρόνια στάδιο.

Thema Insights

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

Ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες για τους πελάτες, με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Νέα «σελίδα» για το δίκτυο καταστημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες – Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα»!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Flexidea

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η ελληνική εταιρεία γιόρτασε με εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες τα Χριστούγεννα και τις εορτές του νέου έτους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης