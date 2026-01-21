Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Ναν και κόντρα στη Μακάμπι
Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου δεν ακολούθησαν την αποστολή του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ
Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα παίξει την Πέμπτη (21:05) κόντρα στην Μακάμπι στο Τελ Αβίβ ο Παναθηναϊκός.
Ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει να μην είναι διαθέσιμος λόγω τραυματισμού και έτσι δεν ακολούθησε την αποστολή για το Ισραήλ.
Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει αγωνιστεί κόντρα σε Μπάγερν Μονάχου, ΠΑΟΚ και Μπασκόνια. Εκτός παραμένει και ο Ντίνος Μητογλου ο οποίος ακόμη ταλαιπωρείται από τη θλάση.
