Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Champions League: «Τελικό» για την πρόκριση δίνει απόψε στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν
Champions League: «Τελικό» για την πρόκριση δίνει απόψε στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν
Οι τρεις βαθμοί απόψε (22:00) είναι «υποχρέωση» για την ομάδα του Πειραιά προκειμένου να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στη φάση των νοκ άουτ αγώνων της διοργάνωσης
Η ώρα του «τελικού» έφτασε για τον Ολυμπιακό. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχαν «κυκλώσει» στο ημερολόγιό τους οι «ερυθρόλευκοι», είναι απόψε. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» (22:00, MEGA, COSMOTE SPORT 2HD) στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Οι τρεις βαθμοί είναι «υποχρέωση» για τον Ολυμπιακό προκειμένου να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στη φάση των νοκ άουτ αγώνων της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 29η θέση με πέντε βαθμούς και θέλει τη νίκη για να ανέβει στους οκτώ και να παίξει τα ρέστα του κόντρα στον Άγιαξ, στο Άμστερνταμ σε μια εβδομάδα. Οι ερυθρόλευκοι προκρίνονται με δύο νίκες, καθώς θα φτάσουν τους 11 πόντους, ενώ με μία νίκη και μία ισοπαλία θα πάνε στους εννέα βαθμούς και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι αρκετό.
Η Νάπολι, η Καραμπάγκ και η Κοπεγχάγη, που είναι από την 22η-24η θέση έχουν από επτά πόντους και ακολουθούν η Μπενφίκα, η Πάφος και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με έξι βαθμούς. Θα χρειαστεί λοιπόν συνδυασμός αποτελεσμάτων που να ευνοεί την πειραϊκή ομάδα. Σε περίπτωση, δηλαδή που απόψε το ματς λήξει ισόπαλο, θα βγουν τα κομπιουτεράκια. Και αν υπάρχουν περιθώρια, ο Ολυμπιακός θα θέλει οπωσδήποτε νίκη στην Ολλανδία.
Ωστόσο, οι ερυθρόλευκοι δεν μπορούν να κοιτούν αυτή τη στιγμή μακριά, παρά μόνο τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν και πως θα την κερδίσουν στο Καραϊσκάκη. Η γερμανική ομάδα βρίσκεται στην 20η θέση της βαθμολογίας με εννέα πόντους και θέλει τη νίκη ή έστω την ισοπαλία. Διαφορετικά, με ήττα θα χρειαστεί θετικό αποτέλεσμα την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Βιγιαρεάλ. Όπως με ήττα σήμερα, η πειραϊκή ομάδα θα μείνει εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την πρόθεση να περιμένει έως και την ύστατη ώρα τον Αγιούμπ Ελ Καμπί που είχε το ταξίδι της επιστροφής του από το Μαρόκο. Ο Ισπανός τεχνικός ωστόσο ήταν ξεκάθαρος στο ότι ο Μαροκινός διεθνής δεν αναμένεται να είναι βασικός και ότι η βασική προσδοκία είχε να κάνει με την συνθήκη του να βρεθεί στην αποστολή για το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν. Από την άλλη ο Μπρούνο και επέστρεψε στην Ελλάδα και προπονήθηκε την Δευτέρα. Για τον Ελ Καμπί ο έμπειρος τεχνικός επισήμανε άλλωστε ότι ήλπιζε να τον έχει στον πάγκο μετά το ταξίδι του από το Μαρόκο και ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός.
Ως προς την 11άδα των Πειραιωτών ο Τζολάκης θα είναι ο βασικός γκολκίπερ και στην τετράδα της άμυνας οι επικρατέστεροι είναι οι Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα και με τον Ροντινέι να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι του Κοστίνια. Ως προς τον Πιρόλα εφόσον επιβεβαιωθεί η παρουσία του στην 11άδα θα παίξει ξανά βασικός έπειτα από έναν μήνα και το 1-1 (στις 20 Δεκεμβρίου) με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη.
Για το κέντρο ο Έσε με τον Μουζακίτη έχουν τις πιθανότητές τους (με τον Γκαρθία να είναι πάντα υποψήφιος για βασικός) και μπροστά τους να είναι ο Τσικίνιο. Ο Ζέλσον με τον Ποντένσε στα 2 άκρα και ο Ταρέμι δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο για βασικός στράικερ σε σχέση με τον Γιάρεμτσουκ, που είχε και ενοχλήσεις από τις προηγούμενες ημέρες. Πρακτικά το ένα ζητούμενο ως προς το αρχικό σχήμα των Πειραιωτών έχει να κάνει με την μία θέση στο κέντρο και το ενδεχόμενο να χριστεί βασικός ο Γκαρθία.
Ο Βάσκος τεχνικός περιμένει από τους παίκτες του εκτός από το αγωνιστικό πάθος και φουλ ένταση και πίεση. Τα κλασικά χαρακτηριστικά που ζητά δηλαδή και τα οποία δεν είδε στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (0-2) για το Κύπελλο.
Οι τρεις βαθμοί είναι «υποχρέωση» για τον Ολυμπιακό προκειμένου να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στη φάση των νοκ άουτ αγώνων της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 29η θέση με πέντε βαθμούς και θέλει τη νίκη για να ανέβει στους οκτώ και να παίξει τα ρέστα του κόντρα στον Άγιαξ, στο Άμστερνταμ σε μια εβδομάδα. Οι ερυθρόλευκοι προκρίνονται με δύο νίκες, καθώς θα φτάσουν τους 11 πόντους, ενώ με μία νίκη και μία ισοπαλία θα πάνε στους εννέα βαθμούς και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι αρκετό.
Η Νάπολι, η Καραμπάγκ και η Κοπεγχάγη, που είναι από την 22η-24η θέση έχουν από επτά πόντους και ακολουθούν η Μπενφίκα, η Πάφος και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με έξι βαθμούς. Θα χρειαστεί λοιπόν συνδυασμός αποτελεσμάτων που να ευνοεί την πειραϊκή ομάδα. Σε περίπτωση, δηλαδή που απόψε το ματς λήξει ισόπαλο, θα βγουν τα κομπιουτεράκια. Και αν υπάρχουν περιθώρια, ο Ολυμπιακός θα θέλει οπωσδήποτε νίκη στην Ολλανδία.
Ωστόσο, οι ερυθρόλευκοι δεν μπορούν να κοιτούν αυτή τη στιγμή μακριά, παρά μόνο τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν και πως θα την κερδίσουν στο Καραϊσκάκη. Η γερμανική ομάδα βρίσκεται στην 20η θέση της βαθμολογίας με εννέα πόντους και θέλει τη νίκη ή έστω την ισοπαλία. Διαφορετικά, με ήττα θα χρειαστεί θετικό αποτέλεσμα την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Βιγιαρεάλ. Όπως με ήττα σήμερα, η πειραϊκή ομάδα θα μείνει εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την πρόθεση να περιμένει έως και την ύστατη ώρα τον Αγιούμπ Ελ Καμπί που είχε το ταξίδι της επιστροφής του από το Μαρόκο. Ο Ισπανός τεχνικός ωστόσο ήταν ξεκάθαρος στο ότι ο Μαροκινός διεθνής δεν αναμένεται να είναι βασικός και ότι η βασική προσδοκία είχε να κάνει με την συνθήκη του να βρεθεί στην αποστολή για το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν. Από την άλλη ο Μπρούνο και επέστρεψε στην Ελλάδα και προπονήθηκε την Δευτέρα. Για τον Ελ Καμπί ο έμπειρος τεχνικός επισήμανε άλλωστε ότι ήλπιζε να τον έχει στον πάγκο μετά το ταξίδι του από το Μαρόκο και ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός.
Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ και ο Ελ Κααμπί
Ως προς την 11άδα των Πειραιωτών ο Τζολάκης θα είναι ο βασικός γκολκίπερ και στην τετράδα της άμυνας οι επικρατέστεροι είναι οι Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα και με τον Ροντινέι να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι του Κοστίνια. Ως προς τον Πιρόλα εφόσον επιβεβαιωθεί η παρουσία του στην 11άδα θα παίξει ξανά βασικός έπειτα από έναν μήνα και το 1-1 (στις 20 Δεκεμβρίου) με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη.
Για το κέντρο ο Έσε με τον Μουζακίτη έχουν τις πιθανότητές τους (με τον Γκαρθία να είναι πάντα υποψήφιος για βασικός) και μπροστά τους να είναι ο Τσικίνιο. Ο Ζέλσον με τον Ποντένσε στα 2 άκρα και ο Ταρέμι δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο για βασικός στράικερ σε σχέση με τον Γιάρεμτσουκ, που είχε και ενοχλήσεις από τις προηγούμενες ημέρες. Πρακτικά το ένα ζητούμενο ως προς το αρχικό σχήμα των Πειραιωτών έχει να κάνει με την μία θέση στο κέντρο και το ενδεχόμενο να χριστεί βασικός ο Γκαρθία.
Ο Βάσκος τεχνικός περιμένει από τους παίκτες του εκτός από το αγωνιστικό πάθος και φουλ ένταση και πίεση. Τα κλασικά χαρακτηριστικά που ζητά δηλαδή και τα οποία δεν είδε στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (0-2) για το Κύπελλο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα