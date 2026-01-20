Champions League: «Τελικό» για την πρόκριση δίνει απόψε στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν

Οι τρεις βαθμοί απόψε (22:00) είναι «υποχρέωση» για την ομάδα του Πειραιά προκειμένου να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στη φάση των νοκ άουτ αγώνων της διοργάνωσης