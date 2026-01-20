Serie A: Προβάδισμα Ευρώπης για την Κόμο, 3-0 τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο», δείτε τα γκολ

Με τον Νίκο Παθ σε μεγάλα κέφια η ομάδα του Τάσου Δουβίκα διέλυσε αυτή του Χρήστου Μανδά στη Ρώμη και παρέμεινε γερά σε ευρωπαϊκή τροχιά