Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Serie A: Προβάδισμα Ευρώπης για την Κόμο, 3-0 τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο», δείτε τα γκολ
Serie A: Προβάδισμα Ευρώπης για την Κόμο, 3-0 τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο», δείτε τα γκολ
Με τον Νίκο Παθ σε μεγάλα κέφια η ομάδα του Τάσου Δουβίκα διέλυσε αυτή του Χρήστου Μανδά στη Ρώμη και παρέμεινε γερά σε ευρωπαϊκή τροχιά
Ξεκάθαρο προβάδισμα για την έξοδο στην Ευρώπη πήρε απόψε η Κόμο μετά το σπουδαίο «διπλό» στο «Ολίμπικο» της Ρώμης επί της Λάτσιο (3-0), στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 21ης αγωνιστικής στη Serie A.
Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας έβαλε τις βάσεις για την 10η νίκη της στο πρωτάθλημα από το πρώτο 45λεπτο, με τα γκολ των Μπατούρινα και Πας, ενώ είχε και τη μεγάλη ευκαιρία να «καθαρίσει» οριστικά το ματς με το πέναλτι του Πας, που απέκρουσε, όμως, ο Προβεντέλ.
Ότι δεν κατάφερε, πάντως, ο Αργεντινός στο 35', το πέτυχε στο 49' με το δεύτερο προσωπικό του γκολ και τρίτο της Κόμο, με το οποίο έδωσε πρόωρο τέλος στον αγώνα. Ο Χρήστος Μανδάς, πιθανότατα στο τελευταίο του ματς στην αποστολή των «λατσιάλι» (σ.σ. θα συνεχίσει δανεικός στην Μπόρνμουθ) έμεινε στον πάγκο, ενώ από τους νικητές ο Τάσος Δουβίκας ήρθε από τον πάγκο στο 82' αντί του μεγάλου πρωταγωνιστή, Νίκο Πας.
Η Βερόνα «καιγόταν» περισσότερο για το «τρίποντο» στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κρεμονέζε, ωστόσο, το ματς τελείωσε χωρίς νικητή και γκολ (0-0). Οι φιλοξενούμενοι με το βαθμό που απέσπασαν ισοβαθμούν με την Πίζα στις δύο τελευταίες θέσεις, ενώ αντίθετα οι γηπεδούχοι αποσπάστηκαν κατά έξι βαθμούς από τη διακεκαυμένη ζώνη.
Ουντινέζε-Ίντερ 0-1 (20' Μαρτίνες)
Νάπολι-Σασουόλο 1-0 (7' Λομπότκα)
Κάλιαρι-Γιουβέντους 1-0 (65' Ματσιτέλι)
Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας έβαλε τις βάσεις για την 10η νίκη της στο πρωτάθλημα από το πρώτο 45λεπτο, με τα γκολ των Μπατούρινα και Πας, ενώ είχε και τη μεγάλη ευκαιρία να «καθαρίσει» οριστικά το ματς με το πέναλτι του Πας, που απέκρουσε, όμως, ο Προβεντέλ.
Ότι δεν κατάφερε, πάντως, ο Αργεντινός στο 35', το πέτυχε στο 49' με το δεύτερο προσωπικό του γκολ και τρίτο της Κόμο, με το οποίο έδωσε πρόωρο τέλος στον αγώνα. Ο Χρήστος Μανδάς, πιθανότατα στο τελευταίο του ματς στην αποστολή των «λατσιάλι» (σ.σ. θα συνεχίσει δανεικός στην Μπόρνμουθ) έμεινε στον πάγκο, ενώ από τους νικητές ο Τάσος Δουβίκας ήρθε από τον πάγκο στο 82' αντί του μεγάλου πρωταγωνιστή, Νίκο Πας.
Η Βερόνα «καιγόταν» περισσότερο για το «τρίποντο» στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κρεμονέζε, ωστόσο, το ματς τελείωσε χωρίς νικητή και γκολ (0-0). Οι φιλοξενούμενοι με το βαθμό που απέσπασαν ισοβαθμούν με την Πίζα στις δύο τελευταίες θέσεις, ενώ αντίθετα οι γηπεδούχοι αποσπάστηκαν κατά έξι βαθμούς από τη διακεκαυμένη ζώνη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 21ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:Πίζα-Αταλάντα 1-1 (87' Ντουροσίμνι - 83' Κρστόβιτς)
Ουντινέζε-Ίντερ 0-1 (20' Μαρτίνες)
Νάπολι-Σασουόλο 1-0 (7' Λομπότκα)
Κάλιαρι-Γιουβέντους 1-0 (65' Ματσιτέλι)
Πάρμα-Τζένοα 0-0
Μπολόνια-Φιορεντίνα 1-2 (88' Φαμπιλάν - 19' Μαντράγκορα, 45' Πίκολι)
Τορίνο-Ρόμα 0-2 (26' Μάλεν, 72' Ντιμπάλα)
Μίλαν-Λέτσε 1-0 (76' Φίλκρουγκ)
Κρεμονέζε-Βερόνα 0-0
Λάτσιο-Κόμο 0-3 (2' Μπατούρινα, 24',49' Πας)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
Ίντερ 49
Μίλαν 46
Νάπολι 43
Ρόμα 42
Γιουβέντους 39
Κόμο 37
Αταλάντα 32
Μπολόνια 30
Λάτσιο 28
Ουντινέζε 26
Σασουόλο 23
Κρεμονέζε 23
Πάρμα 23
Τορίνο 23
Κάλιαρι 22
Τζένοα 20
Λέτσε 17
Φιορεντίνα 17
Πίζα 14
Βερόνα 14
Μπολόνια-Φιορεντίνα 1-2 (88' Φαμπιλάν - 19' Μαντράγκορα, 45' Πίκολι)
Τορίνο-Ρόμα 0-2 (26' Μάλεν, 72' Ντιμπάλα)
Μίλαν-Λέτσε 1-0 (76' Φίλκρουγκ)
Κρεμονέζε-Βερόνα 0-0
Λάτσιο-Κόμο 0-3 (2' Μπατούρινα, 24',49' Πας)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
Ίντερ 49
Μίλαν 46
Νάπολι 43
Ρόμα 42
Γιουβέντους 39
Κόμο 37
Αταλάντα 32
Μπολόνια 30
Λάτσιο 28
Ουντινέζε 26
Σασουόλο 23
Κρεμονέζε 23
Πάρμα 23
Τορίνο 23
Κάλιαρι 22
Τζένοα 20
Λέτσε 17
Φιορεντίνα 17
Πίζα 14
Βερόνα 14
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα