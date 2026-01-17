Πεντάρα της Μπάγερν στη Λειψία, η Άρσεναλ 0-0 στο Νότιγχαμ, έχασε την ευκαιρία να ξεφύγει, δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά γήπεδα

Η Γιουνάιτεντ πήρε το ντέρμπι του Μάντσεστερ 2-0 τη Σίτι, η Λίβερπουλ «γκέλαρε» στην έδρα της με τη Μπέρνλι, η Ίντερ πέρασε 1-0 από το Ούντινε, την ακολουθεί κατά πόδας η Νάπολι με το 1-0 κόντρα στη Σασουόλο