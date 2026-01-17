Πεντάρα της Μπάγερν στη Λειψία, η Άρσεναλ 0-0 στο Νότιγχαμ, έχασε την ευκαιρία να ξεφύγει, δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά γήπεδα
Η Γιουνάιτεντ πήρε το ντέρμπι του Μάντσεστερ 2-0 τη Σίτι, η Λίβερπουλ «γκέλαρε» στην έδρα της με τη Μπέρνλι, η Ίντερ πέρασε 1-0 από το Ούντινε, την ακολουθεί κατά πόδας η Νάπολι με το 1-0 κόντρα στη Σασουόλο
Με κερδισμένη την Άρσεναλ ξεκίνησε η 22η αγωνιστική της Premier League, παρότι έχασε την ευκαιρία να πάρει διαφορά 9 πόντων έφτασε στο +7 μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τη Νότιγχαμ, ενώ η κύρια αντίπαλός της στη μάχη για τον τίτλο, Σίτι, ηττήθηκε στο ντέρμπι του Μάντσεστερ από τη Γιουνάιτεντ με 2-0.
Μεγάλη «γκέλα» έκανε η Λίβερπουλ, η οποία έμεινε στο 1-1 με τη Μπέρνλι παρότι έχασε μεγάλο αριθμό ευκαιριών. Η Τσέλσι κέρδισε έδαφος στη μάχη για την τετράδα, αφού επικράτησε της Μπρέντφορντ με 2-0.
Η Γουέστ Χαμ πήρε το ντέρμπι του Λονδίνου, 2-1 κόντρα στην παραπαίουσα Τότεναμ, με τον Τόμας Φρανκ να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.
Στη Bundesliga η Μπάγερν διέλυσε 5-1 τη Λειψία εκτός έδρας στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Η Ντόρτμουντ σε ένα δραματικό ματς που κρίθηκε με πέναλτι του Τσαν στις καθυστερήσεις επικράτησε με 3-2 της Ζανκτ Πάουλι.
Η αντίπαλος του Ολυμπιακού την Τρίτη για το Champions League, Λεβερκούζεν γνώρισε ακόμα μία ήττα, αυτή τη φορά από την Χόφενχαϊμ με 1-0.
Στη La Liga η Ρεάλ ξεπέρασε το κάζο στο Κύπελλο με την Αλμπαθέτε, πήρε τη νίκη με 2-0 κόντρα στην Λεβάντε, με το γήπεδο να στρέφεται κατά της διοίκησης και του Βινίσιους και να αποδοκιμάζει.
Η Μαγιόρκα με χατ τρικ του Μουρίκι, νίκησε 3-2 τη Μπιλμπάο του Βαλβέρδε.
Στη Serie A οι ομάδες της κορυφής συνέχισαν με νίκες, αρχικά η Ίντερ πέρασε από του Ούντινε με το αγαπημένο της 1-0, ενώ με το ίδιο σκορ η Νάπολι έκαμψε την αντίσταση της Σασουόλο.
Premier League (22η αγωνιστική)
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 2-0 (65΄ Μπεούμο, 76΄ Ντόργκου) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Μπρέντφορντ 2-0 (26΄ Ζοάο Πέδρο, 76΄ πεν. Κόουλ Πάλμερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Φούλαμ 1-0 (90΄+1 Ενμέτσα) Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Λίβερπουλ-Μπέρνλι 1-1 (42΄ Βιρτς - 65΄ Έντουαρντς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1 (33΄ Λε Φε, 71΄ Μπρόμπεϊ - 30΄ Πίνο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 1-2 (64΄ Ρομέρο - 15΄ Σάμερβιλ, 90΄+3 Γουίλσον) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Γουλβς-Νιούκαστλ 18/1
Άστον Βίλα-Έβερτον 18/1
Μπράιτον-Μπόρνμουθ 19/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Άρσεναλ 50
Μάντσεστερ Σίτι 43
Άστον Βίλα 43 -21αγ.
Λίβερπουλ 36
Μάντσεστερ Γ. 35
Τσέλσι 34
Μπρέντφορντ 33
Σάντερλαντ 33
Νιούκαστλ 32 -21αγ.
Φούλαμ 31
Μπράιτον 29 -21αγ.
Έβερτον 29 -21αγ.
Κρίσταλ Πάλας 28
Τότεναμ 27
Μπόρνμουθ 26 -21αγ.
Λιντς 25
Νότιγχαμ Φόρεστ 22
Γουέστ Χαμ 17
Μπέρνλι 14
Γουλβς 7 -21αγ.
Bundesliga (18η αγωνιστική)
Βέρντερ Βρέμης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-3 (29’ Ενγίνμα, 78’ Στέιτζ, 80’ Μιλόσεβιτς - 1’ Καλιμουεντό, 56’ Κόλινς, 90’+4 Κνάουφ)
Ντόρτμουντ-Ζανκτ Πάουλι 3-2 (45’+1’ Μπραντ, 54’ Αντεγέμι, 90’+5’ πέν. Τσαν – 62’ Σαντς, 72’ Τζόουνς)
Βόλφσμπουργκ-Χάιντενχαϊμ 1-1 (80’ Γιεντς – 45’+1’ Μπεκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χόφενχαϊμ-Λεβερκούζεν 1-0 (9’ Μπέργκερ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Κολωνία-Μάιντς 2-1 (57’, 85’ Άτσε – 29’ Μπελ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ βίντεο
Λειψία-Μπάγερν 1-5 (20' Ρόμουλο - 50' Γκνάμπρι, 67' Κέιν, 83' Τα, 85' Πάβλοβιτς, 88' Ολίσε)
Στουτγάρδη-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ (18:30)
Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 50 -18γ.
Ντόρτμουντ 37 -18αγ.
Χόφενχαϊμ 33
Λειψία 32
Στουτγάρδη 32
Λεβερκούζεν 29
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27 -18αγ.
Φράιμπουργκ 23
Ουνιόν Βερολίνου 23
Κολωνία 20 -18αγ.
Γκλάντμπαχ 20 -18αγ.
Βόλφσμπουργκ 19 -18αγ.
Βέρντερ Βρέμης 18
Αμβούργο 17
Άουγκσμπουργκ 15
Χάιντενχαϊμ 13 -18αγ.
Μάιντς 05 12 -18αγ.
Ζανκτ Πάουλι 12
La Liga (20η αγωνιστική)
Εσπανιόλ-Τζιρόνα 0-2 (45'+3' πέν., 90'+3' Βάνατ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 2-0 (58' πέν. Μπαμπέ, 65' Ασένσιο)
Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (5', 42', 69' πέν. Μουρίκι - 8' Γκόμες, 45' Νίκο Γουίλιαμς)
Οσασούνα-Οβιέδο 3-2 (45', 75' Μπούντιμιρ, 90+2' Μουνιόθ - 40' Βίνιας, 68' Ρέινα)
Μπέτις-Βιγιαρεάλ
Χετάφε-Βαλένθια 18/01
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές 18/01
Θέλτα-Ράγιο Βαγεκάνο 18/01
Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα 18/01
Έλτσε-Σεβίλη 18/01
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 49
Ρεάλ Μαδρίτης 48 -20αγ.
Βιγιαρεάλ 41 -18αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 38
Εσπανιόλ 34 -20αγ.
Μπέτις 29
Θέλτα 29
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -20αγ.
Τζιρόνα 24 -20αγ.
Έλτσε 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Ρεάλ Σοσιεδάδ 21
Μαγιόρκα 21 -20αγ.
Χετάφε 21
Σεβίλη 20
Οσασούνα 19
Αλαβές 19
Βαλένθια 17
Λεβάντε 14
Οβιέδο 13
Serie A (21η αγωνιστική)
Πίζα-Αταλάντα 1-1 (87' Ντουροσίμνι - 83' Κρστόβιτς)
Ουντινέζε-Ίντερ 0-1 (20' Μαρτίνες)
Νάπολι-Σασουόλο 1-0 (7' Λομπότκα)
Κάλιαρι-Γιουβέντους
Πάρμα-Τζένοα 18/01
Μπολόνια-Φιορεντίνα 18/01
Τορίνο-Ρόμα 18/01
Μίλαν-Λέτσε 18/01
Κρεμονέζε-Βερόνα 19/01
Λάτσιο-Κόμο 19/01
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)
Ίντερ 49 -21αγ.
Μίλαν 43
Νάπολι 43 -21αγ.
Γιουβέντους 39
Ρόμα 39
Κόμο 34
Αταλάντα 32 -21αγ.
Μπολόνια 30
Λάτσιο 28
Ουντινέζε 26 -21αγ.
Σασουόλο 23 -21αγ.
Τορίνο 23
Κρεμονέζε 22
Πάρμα 22
Τζένοα 19
Κάλιαρι 19
Λέτσε 17
Φιορεντίνα 14
Πίζα 14 -21αγ.
Βερόνα 13
