Νίκη τετράδας για την Τσέλσι 2-0 την Μπρέντφορντ, «γκέλα» για τη Λίβερπουλ 1-1 με την Μπέρνλι, δείτε γκολ
Η Γουέστ Χαμ πήρε το λονδρέζικο ντέρμπι, 2-1 την Τότεναμ, η Λιντς νίκησε 1-0 τη Φούλαμ, η Σάντερλαντ 2-1 την Κρίσταλ Πάλας
Νέα «γκέλα» για την Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα, καθώς η Μπέρνλι έφυγε με βαθμό (1-1) από το Άνφιλντ, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Premier League.
Η ομάδα του Σλοτ προηγήθηκε με τον Βιρτς, είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά αρκούσε μια στιγμή αμυντικής αδυναμίας για να χάσει δυο πολύτιμους βαθμούς από την προτελευταία της κατηγορίας.
Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Γουέστ Χαμ πέρασε νικηφόρα (2-1) από την έδρα της Τότεναμ μένοντας ζωντανή στη μάχη της παραμονής, ενώ η Τσέλσι του Λίαμ Ροσίνιορ επιβλήθηκε με 2-0 της Μπρέντφορντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος του νεαρού Άγγλου τεχνικού και συνεχίζει να κυνηγά είσοδο στην τετράδα.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 2-0 (65΄ Μπεούμο, 76΄ Ντόργκου) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Μπρέντφορντ 2-0 (26΄ Ζοάο Πέδρο, 76΄ πεν. Κόουλ Πάλμερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Φούλαμ 1-0 (90΄+1 Ενμέτσα) Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Λίβερπουλ-Μπέρνλι 1-1 (42΄ Βιρτς - 65΄ Έντουαρντς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1 (33΄ Λε Φε, 71΄ Μπρόμπεϊ - 30΄ Πίνο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 1-2 (64΄ Ρομέρο - 15΄ Σάμερβιλ, 90΄+3 Γουίλσον) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ
Γουλβς-Νιούκαστλ 18/1
Άστον Βίλα-Έβερτον 18/1
Μπράιτον-Μπόρνμουθ 19/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Άρσεναλ 49 -21αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 43
Άστον Βίλα 43 -21αγ.
Λίβερπουλ 36
Μάντσεστερ Γ. 35
Τσέλσι 34
Μπρέντφορντ 33
Σάντερλαντ 33
Νιούκαστλ 32 -21αγ.
Φούλαμ 31
Μπράιτον 29 -21αγ.
Έβερτον 29 -21αγ.
Κρίσταλ Πάλας 28
Τότεναμ 27
Μπόρνμουθ 26 -21αγ.
Λιντς 25
Νότιγχαμ Φόρεστ 21 -21αγ.
Γουέστ Χαμ 17
Μπέρνλι 14
Γουλβς 7 -21αγ.
