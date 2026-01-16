Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Η τερματοφύλακας της Λίβερπουλ Ραφαέλα Μπόργκγραφε τιμωρήθηκε με έξι αγώνες για ρατσιστικό σχόλιο... σε συμπαίκτριά της
Η τερματοφύλακας της Λίβερπουλ Ραφαέλα Μπόργκγραφε τιμωρήθηκε με έξι αγώνες για ρατσιστικό σχόλιο... σε συμπαίκτριά της
Η ίδια η ομάδα κατήγγειλε τη Γερμανίδα τερματοφύλακα στην Ομοσπονδία – Γκάρεθ Τέιλορ: «Πράξαμε το σωστό, τώρα κλείνουμε το θέμα»
Μια ασυνήθιστη και σοβαρή υπόθεση συγκλονίζει το γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα της Λίβερπουλ, καθώς η Γερμανίδα τερματοφύλακας της ομάδας, Ραφαέλα Μπόργκραφε, τιμωρήθηκε με έξι αγωνιστικές αποκλεισμό από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA). Η αιτία της βαριάς καμπάνας είναι η χρήση ρατσιστικής γλώσσας, με τη λεπτομέρεια που ξαφνιάζει να είναι ότι το θύμα της επίθεσης ήταν συμπαίκτριά της.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Αξίζει να σημειωθεί η υποδειγματική στάση της Λίβερπουλ, καθώς η διοίκηση του συλλόγου, μόλις έλαβε γνώση του συμβάντος, ενημέρωσε αμέσως την FA, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων.
Η Μπόργκραφε, η οποία αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Φράιμπουργκ και έχει καταγράψει μόλις τρεις συμμετοχές με την κόκκινη φανέλα, βρέθηκε αντιμέτωπη με τις αυστηρές διατάξεις της ομοσπονδίας για διακρίσεις.
Ο τεχνικός των «Reds», Γκάρεθ Τέιλορ, πήρε θέση για το ζήτημα, τονίζοντας πως ο σύλλογος κινήθηκε με απόλυτη διαφάνεια και ηθική:
«Ήταν μια μακρά διαδικασία, η οποία υπήρξε εκνευριστική για όλους και ιδιαίτερα για τη Ραφαέλα. Είμαστε ικανοποιημένοι που ολοκληρώθηκε και έχουμε πλέον όλες τις λεπτομέρειες για το τι συνέβη. Πράξαμε με τον ενδεδειγμένο τρόπο και τώρα μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα», δήλωσε ο προπονητής της Λίβερπουλ.
Η Γερμανίδα γκολκίπερ έχει ήδη εκτίσει πέντε από τους έξι αγώνες της ποινής της κατά το διάστημα που διήρκεσε η έρευνα. Το τελευταίο παιχνίδι της τιμωρίας της θα είναι η αναμέτρηση του επερχόμενου Σαββατοκύριακου για το FA Cup κόντρα στους London Bees. Από την επόμενη εβδομάδα, η Μπόργκραφε θα είναι και πάλι διαθέσιμη, ωστόσο το στίγμα της συμπεριφοράς της παραμένει ένα «αγκάθι» στα αποδυτήρια της ομάδας.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Αξίζει να σημειωθεί η υποδειγματική στάση της Λίβερπουλ, καθώς η διοίκηση του συλλόγου, μόλις έλαβε γνώση του συμβάντος, ενημέρωσε αμέσως την FA, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων.
Η Μπόργκραφε, η οποία αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Φράιμπουργκ και έχει καταγράψει μόλις τρεις συμμετοχές με την κόκκινη φανέλα, βρέθηκε αντιμέτωπη με τις αυστηρές διατάξεις της ομοσπονδίας για διακρίσεις.
Ο τεχνικός των «Reds», Γκάρεθ Τέιλορ, πήρε θέση για το ζήτημα, τονίζοντας πως ο σύλλογος κινήθηκε με απόλυτη διαφάνεια και ηθική:
«Ήταν μια μακρά διαδικασία, η οποία υπήρξε εκνευριστική για όλους και ιδιαίτερα για τη Ραφαέλα. Είμαστε ικανοποιημένοι που ολοκληρώθηκε και έχουμε πλέον όλες τις λεπτομέρειες για το τι συνέβη. Πράξαμε με τον ενδεδειγμένο τρόπο και τώρα μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα», δήλωσε ο προπονητής της Λίβερπουλ.
Η Γερμανίδα γκολκίπερ έχει ήδη εκτίσει πέντε από τους έξι αγώνες της ποινής της κατά το διάστημα που διήρκεσε η έρευνα. Το τελευταίο παιχνίδι της τιμωρίας της θα είναι η αναμέτρηση του επερχόμενου Σαββατοκύριακου για το FA Cup κόντρα στους London Bees. Από την επόμενη εβδομάδα, η Μπόργκραφε θα είναι και πάλι διαθέσιμη, ωστόσο το στίγμα της συμπεριφοράς της παραμένει ένα «αγκάθι» στα αποδυτήρια της ομάδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα