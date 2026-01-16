ΑΕΚ: Φίλαθλοί της προχώρησαν σε κατάληψη στα γραφεία της Ερασιτεχνικής
ΑΕΚ: Φίλαθλοί της προχώρησαν σε κατάληψη στα γραφεία της Ερασιτεχνικής

Νεότερα με την Ερασιτεχνική ΑΕΚ  κυρίως λόγω των όσων γίνονται με το τμήμα χάντμπολ. Φίλαθλοι της ΑΕΚ έκαναν κατάληψη των γραφείων της Ερασιτεχνικής, ζητώντας εξηγήσεις από τους ανθρώπους της.

Κυρίως ήθελαν να συναντηθούν με την διοίκηση της ομάδας. Και αυτό για να πληροφορηθούν υπεύθυνα και από πρώτο χέρι για το τι συμβαίνει με τον σύλλογο χάντμπολ και γενικά με όλες τις ομάδες της ΑΕΚ. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξιος Αλεξίου, δεν βρισκόταν στα γραφεία τη στιγμή της κινητοποίησης.

Πηγή:www.gazzetta.gr
