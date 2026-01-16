Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
ΑΕΚ: Φίλαθλοί της προχώρησαν σε κατάληψη στα γραφεία της Ερασιτεχνικής
ΑΕΚ: Φίλαθλοί της προχώρησαν σε κατάληψη στα γραφεία της Ερασιτεχνικής
Κινητοποίηση οπαδών στα γραφεία της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ
Νεότερα με την Ερασιτεχνική ΑΕΚ κυρίως λόγω των όσων γίνονται με το τμήμα χάντμπολ. Φίλαθλοι της ΑΕΚ έκαναν κατάληψη των γραφείων της Ερασιτεχνικής, ζητώντας εξηγήσεις από τους ανθρώπους της.
Κυρίως ήθελαν να συναντηθούν με την διοίκηση της ομάδας. Και αυτό για να πληροφορηθούν υπεύθυνα και από πρώτο χέρι για το τι συμβαίνει με τον σύλλογο χάντμπολ και γενικά με όλες τις ομάδες της ΑΕΚ. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξιος Αλεξίου, δεν βρισκόταν στα γραφεία τη στιγμή της κινητοποίησης.
Πηγή:www.gazzetta.gr
