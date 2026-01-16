Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Πίστονς - Σανς 108-105: Πήραν το θρίλερ και συνεχίζουν στην κορυφή
Πίστονς - Σανς 108-105: Πήραν το θρίλερ και συνεχίζουν στην κορυφή
Οι Πίστονς έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν των Σανς με 108-105 δύσκολα
Οι Πίστονς κάνουν απίθανη σεζόν και βρίσκουν τρόπους να φτάνουν σε νίκες. Το Ντιτρόιτ επικράτησε με 108-105 των Σανς και έτσι πήγε στο 29-10 όντας στην πρώτη θέση στην Ανατολή. Δεν έπαιξε ο Μπούκερ.
Ο Τζέιλεν Ντούρεν είχε 16 πόντους, 18 ριμπάουντ και 2 ασίστ και κυριάρχησε στις ρακέτες, ενώ ο Κάνινγχαμ ο ηγέτης της ομάδας είχε 10 πόντους με 11 ασίστ.
Από την άλλη πλευρά ο Άλεν είχε 33 πόντους και 18 με 6 ασίστ πρόσθεσε ο Γκιλέσπι. Για τους ηττημένους που έπεσαν στο 24-17, χρειάζεται παραπάνω σταθερότητα και καλές αποφάσεις στο τέλος.
Πηγή: gazzetta.gr
Ο Τζέιλεν Ντούρεν είχε 16 πόντους, 18 ριμπάουντ και 2 ασίστ και κυριάρχησε στις ρακέτες, ενώ ο Κάνινγχαμ ο ηγέτης της ομάδας είχε 10 πόντους με 11 ασίστ.
Από την άλλη πλευρά ο Άλεν είχε 33 πόντους και 18 με 6 ασίστ πρόσθεσε ο Γκιλέσπι. Για τους ηττημένους που έπεσαν στο 24-17, χρειάζεται παραπάνω σταθερότητα και καλές αποφάσεις στο τέλος.
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα