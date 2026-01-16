Σπερς - Μπακς 119-101: Τρίτη σερί ήττα για το Μιλγουόκι που απογοητεύει
Σπερς - Μπακς 119-101: Τρίτη σερί ήττα για το Μιλγουόκι που απογοητεύει

Οι Σπερς πήραν ένα εύκολο ροζ φύλλο αγώνα με 119-101 επί των Μπακς που συνεχίζουν τις ήττες

Δεν σηκώνουν με τίποτα κεφάλι οι Μπακς που γνώρισαν βαριά ήττα με 119-101 μέσα στο Σαν Αντόνιο. Οι Σπερς ήταν καλύτεροι και δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν τη νίκη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην μπορεί να σώσει την κατάσταση.

Στο 17-24 έπεσαν τα ελάφια και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play in της Ανατολής, ενώ στο 28-13 ανέβηκε το Σαν Αντόνιο. Με 17/48 τρίποντα σούταραν οι Μπακς στο ματς.

Ο Γιάννης σταμάτησε στους 21 πόντους


Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το πάλεψε αλλά και εκείνος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι σπουδαίο στο ματς και τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής. Ο Κούζμα είχε 18 πόντους.

San Antonio Spurs vs Milwaukee Bucks Full Game Highlights - January 15, 2026 | NBA Season

Από την άλλη πλευρά ο Γουεμπανιάμα είχε 22 πόντους με 10 ριμπάουντ, ο Καστλ μέτρησε 19 με 10 ασίστ και 18 μέτρησε ο Φοξ. O Wemby χτύπησε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του ματς αλλά επέστρεψε επαναφέροντας την καρδιά των φιλάθλων των Σπερς στη θέση της.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε 2 πόντους, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε τέσσερα λεπτά συμμετοχής.

Τα νούμερα του Γιάννη


  • 21 πόντοι
  • 5 ριμπάουντ
  • 1 ασίστ
  • 2 κλεψίματα
  • 3 λάθη
  • 1 φάουλ
  • 7/12 σουτ
  • 1/1 τρίποντα
  • 6/9 βολές

Πηγή: gazzetta.gr

