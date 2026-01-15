Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Εργκίν Αταμάν: «Δεν είχαμε απάντηση στα σουτ της τελευταίας περιόδου, έπαιξαν καλύτερα και κέρδισαν»
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στάθηκε στην κυριαρχία των Ομπστ, Τζέσαπ και Ντιμιτρίεβιτς στο φινάλε
Ο Παναθηναϊκός κρατούσε την τύχη του αγώνα στα χέρια του για 30 λεπτά στο Μόναχο, όμως η «καταιγίδα» τριπόντων της Μπάγερν στην τελευταία περίοδο ανέτρεψε τα πάντα. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 85-78 για την 22η αγωνιστική της Euroleague, ένα αποτέλεσμα που τους φέρνει στο 13-9 και τους διατηρεί –προσωρινά τουλάχιστον– εκτός της προνομιούχου πρώτης εξάδας.
Ο Εργκίν Αταμάν, εμφανώς απογοητευμένος από τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε η νίκη, ήταν εξαιρετικά σύντομος στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο Τούρκος τεχνικός δεν θέλησε να σταθεί σε δικαιολογίες, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα των αντιπάλων του στο κρίσιμο σημείο.
«Στην τελευταία περίοδο ο Τζέσαπ, ο Ομπστ και ο Ντιμιτρίεβιτς έπαιξαν πολύ καλά και εμείς δεν είχαμε καμία απάντηση. Έπαιξαν καλύτερα από εμάς στο τέλος και κέρδισαν δίκαια», ανέφερε χαρακτηριστικά στο flash interview.
