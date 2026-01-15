Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
League Cup: Προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό για Άρσεναλ, 3-2 την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», δείτε τα γκολ
League Cup: Προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό για Άρσεναλ, 3-2 την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», δείτε τα γκολ
Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 3 Φεβρουαρίου στο «Έμιρεϊτς»
Σαφές προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του League Cup πήρε η Άρσεναλ που επικράτησε 3-2 της Τσέλσι στον πρώτο ημιτελικό του «Στάμφορντ Μπριτζ».
Ήταν ένα συναρπαστικό λονδρέζικο ντέρμπι με τους «κανονιέρηδες» να προηγούνται 2-0 και 3-1 με γκολ των Γουάιτ (7΄), Γκιόκερες (49΄) και Θουμπιμέντι (71΄). Όμως ο Αλεχάντρο Γκαρντάτσο είχε τις απαντήσεις να μειώσει δύο φορές στο γκολ (57΄,83΄) αναπτερώνοντας τις ελπίδες της ομάδας του ενόψει της ρεβάνς της 3ης Φεβρουαρίου.
Τα αποτελέσματα των πρώτων ημιτελικών του League Cup Αγγλίας (σε παρένθεση η ημερομηνία της ρεβάνς):
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-2 (4/2)
Τσέλσι-Άρσεναλ 2-3 (3/2)
Ήταν ένα συναρπαστικό λονδρέζικο ντέρμπι με τους «κανονιέρηδες» να προηγούνται 2-0 και 3-1 με γκολ των Γουάιτ (7΄), Γκιόκερες (49΄) και Θουμπιμέντι (71΄). Όμως ο Αλεχάντρο Γκαρντάτσο είχε τις απαντήσεις να μειώσει δύο φορές στο γκολ (57΄,83΄) αναπτερώνοντας τις ελπίδες της ομάδας του ενόψει της ρεβάνς της 3ης Φεβρουαρίου.
Τα αποτελέσματα των πρώτων ημιτελικών του League Cup Αγγλίας (σε παρένθεση η ημερομηνία της ρεβάνς):
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-2 (4/2)
Τσέλσι-Άρσεναλ 2-3 (3/2)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα