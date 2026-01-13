Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
«Ο ήλιος της Αυστραλίας δεν αστειεύεται»: Το πάθημα της τενίστριας Ρενάτα Ζαραζούα πριν το Australian Open
Η Μεξικανή τενίστρια μοιράστηκε στα social media το σοβαρό ηλιακό έγκαυμα που υπέστη κατά την προετοιμασία της στη Μελβούρνη
Η προετοιμασία για το Australian Open περιλαμβάνει συνήθως σκληρή προπόνηση, προσαρμογή στις επιφάνειες και αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.
Ωστόσο, για τη Ρενάτα Ζαραζούα, η πρώτη επαφή με το καλοκαίρι της Μελβούρνης αποδείχθηκε ιδιαίτερα επώδυνη.
Η viral ανάρτηση για το έγκαυμα
Η 28χρονη Μεξικανή τενίστρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 70 της παγκόσμιας κατάταξης, θέλησε να προειδοποιήσει τους συναδέλφους της και τους θαυμαστές της για την ισχύ της ηλιακής ακτινοβολίας στην Αυστραλία.
Δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει το σοβαρό ηλιακό έγκαυμα στην πλάτη της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο ήλιος της Αυστραλίας δεν αστειεύεται».
Το περιστατικό υπενθυμίζει τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν συχνά στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, όπου οι αθλητές καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο τους αντιπάλους τους, αλλά και το κλίμα.
Renata Zarazua reminding everyone that sunbaking in Australia isnt always a great idea….— The Tennis Site (@TheTennisSite) January 13, 2026
Surely didn’t get this in Hobart though..? ☀️☀️ pic.twitter.com/CSfE08Y55e
