Παιδί θαύμα παίζει τη «Μασσαλιώτιδα» με το βιολί του κάνοντας παράλληλα... μαγικά με μία μπάλα ποδοσφαίρου, βίντεο

Ο Γιόσεφ Κόγκαν είναι 14 ετών και έχει διακριθεί στους μεγαλύτερους διαγωνισμούς μουσικής του κόσμου, όμως η μεγάλη του αγάπη είναι το ποδόσφαιρο και ο Εμπαπέ

Πολλές φορές λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη. Ειδικά ποδοσφαιριστές με υψηλή τεχνική κατάρτιση τους αναφέρουμε συνήθως, ως μάγους της μπάλας, ή ότι χορεύουν παίζοντας. 

Ο νεαρός βιολιστής, Γιόσεφ Κόγκαν, έβαλε σε... μίξερ όλα αυτά και μας χάρισε το κορυφαίο στιγμιότυπο μέχρι στιγμής για το 2026. Ο μικρός Γιόσεφ έπαιζε με το βιολί του τον ύμνο της Γαλλίας, την «Μασσαλιώτιδα», ενώ ταυτόχρονα έκανε γκελάκια με τη μπάλα. 

Ο 14χρονος μουσικός έκανε μαγικά και με την μπάλα στα πόδια και με το βιολί στο χέρι αποκαλύπτοντας δύο πολύ σπάνια ταλέντα. 

Μάλιστα φορούσε και τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας με το νούμερο 10, το οποίο φοράει ο ηγέτης της, Κιλιάν Εμπαπέ

Ο Γιόσεφ Κόγκαν είναι 14 ετών και μαθητής του Βίκτορ Μπάσις στο Ειδικό Μουσικό Σχολείο της Νέας Υόρκης.

Έχει εμφανιστεί σε σκηνές όπως το Carnegie Hall, το Merkin Hall και στο Φεστιβάλ Εγχόρδων της Πράγας στην Τσεχία.

Κέρδισε το Πρώτο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Νέων Σολίστ και στον Διαγωνισμό Νέων Βιρτουόζων της Νέας Υόρκης. 


