Παναθηναϊκός - Περιστέρι 94-88: Έγραψαν ιστορία με 1500 νίκες οι πράσινοι, βίντεο

Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε στροφές στο 2ο ημίχρονο και κέρδισε 94-88 το Περιστέρι στο Telekom Center Athens στην 14η ημέρα της Stoiximan Basket League.Με αυτή τη νίκη οι πράσινοι έφτασαν τις 1500 και έγινε η πρώτη ομάδα από καταβολής Α’ Εθνικής, δηλαδή από το 1963-64, που το καταφέρνει.

Παναθηναϊκός - Περιστέρι: Ο αγώνας

Με… φόρα μπήκε ο Παναθηναϊκός στο Glass Floor του Telekom Center Athens με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 10-0 και να πάρει εξ’ αρχής το μομέντουμ του αγώνα. Ή μήπως όχι; Το Περιστέρι έβγαλε άμεση αντίδραση και «απάντησε» με επιμέρους 6-15 με το οποίο πλησίασε στον πόντο (16-15) επιστρέφοντας και πάλι στο παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι, και τηρουμένων των αναλογιών, ήταν αρκετά εύστοχοι, κάτι που έφερε το δικό τους προσπέρασμα (22-23) με τη λήξη του δεκαλέπτου. Ένα διάστημα όπου ο Παναθηναϊκός (Σορτς 7π., Χολμς 7π.) είχε 9/14 δίποντα και 2/6 τρίποντα με 8 ασίστ για κανένα λάθος (!) ενώ αντίστοιχα το Περιστέρι είχε 6/10 δίποντα και 3/7 τρίποντα με +2 ριμπάουντ (8-2 έναντι 8-0).

Τα περιφερειακά σουτ έφεραν εκ νέου την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου με το μομέντουμ… αγκαλιά και με προβάδισμα πέντε πόντων (26-31) έχοντας βρει τις λύσεις, σε αντίθεση με τους «πράσινους», ειδικά στην επίθεση όπου αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα. Το δεύτερο rotation του Άταμαν δεν τα πήγε καλά, με εξαίρεση τον Βασίλη Τολιοπούλο (8π.) ο οποίος έφερε εκ νέου τον Παναθηναϊκό στο προβάδισμα (37-35 και 46-43) πριν κλείσει το Περιστέρι το πρώτο μισό του αγώνα με σερί 0-7 για το δικό του +4 (46-50) με τη λήξη του ημιχρόνου.

Οι Κάριους (9π.) και Βαν Τούμπεργκεν (8π.) ήταν εκείνοι που είχαν ξεχωρίσει από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έως εκείνο το σημείο είχαν μετρήσει 12/21 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 8/11 βολές, 13-4 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 4 λάθη, την ώρα που οι «πράσινοι» είχαν 15/22 δίποντα, μόλις 1/10 τρίποντα, 13/16 βολές, 13-4 ριμπάουντ επίσης και 12 τελικές πάσες για 5 λάθη.

Το Περιστέρι μπήκε εξίσου δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο θέλοντας να κρατήσει τον έλεγχο του αγώνα και το μομέντουμ στο προβάδισμα. Προηγήθηκε με 46-52 και έχασε και ευκαιρίες για πιθανό +8 ή +9 ενώ κρατούσε τα ηνία έως και το 26’ με 56-60. Σ’ εκείνο το σημείο και με τον Κώστα Σλούκα να κάνει την διαφορά, ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα σερί 10-0 για το 66-60. Αν και οι φιλοξενούμενοι μείωσαν εκ νέου σε 68-67 με 2-7 επιμέρους, τοι «τριφύλλι» κατάφερε να κλείσει το 3ο δεκάλεπτο με διαφορά επτά πόντων (74-67).

Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν και το σημείο-κλειδί για να λυθεί επιθετικά ο Παναθηναϊκός και να πάρει διαφορά 17 πόντων (88-71 στο 35’) με την οποία ουσιαστικά «κλείδωσε» μία και καλή την υπόθεση της νίκης, αποβάλλοντας τις όποιες ανησυχίες είχαν δημιουργηθεί για 27 λεπτά από το αξιόμαχο Περιστέρι. Αν και οι φιλοξενούμενοι δεν τα παράτησαν και εκμεταλλεύτηκαν την χαλαρότητα των γηπεδούχων μειώνοντας στους 7 πόντους (89-82 και 91-84).

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-50, 74-67, 94-86.







Πηγή: www.gazzetta.gr