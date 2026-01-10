Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Η Αίγυπτος «εκθρόνισε» την Ακτή Ελεφαντοστού, 3-2 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα, δείτε τα γκολ
Η παρέα του Σαλάχ και του Μαρμούς θα αντιμετωπίσει την Σενεγάλη του Σαντιό Μανέ την Τετάρτη στις 19:00
Δύο παλιοί γνώριμοι θα ανταμώσουν στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα αφού η Αίγυπτος επικράτησε 3-2 της Ακτής Ελεφαντοστού και θα παίξει με τη Σενεγάλη για μία θέση στον μεγάλο τελικό.
Ο Μαρμούς άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό με τον Ράμπια να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 32'.
Η Ακτή μείωσε με αυτογκόλ του Φατούχ στο 40', με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να δίνει ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στην Αίγυπτο στο 52'.
Το μόνο που κατάφερε η Ακτή Ελεφαντοστού ήταν να μειώσει με τον Ντουέ στο 73'.
Η Αίγυπτος θα αντιμετωπίσει την Σενεγάλη στις 19:00 την Τετάρτη στα ημιτελικά, ενώ στο άλλο ραντεβού θα βρεθούν Νιγηρία και Μαρόκο στις 22:00.
Ο μικρός τελικός θα γίνει το Σάββατο 18/1, ενώ ο μεγάλος τελικός την Κυριακή 19/1.
