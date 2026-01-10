Η Αίγυπτος «εκθρόνισε» την Ακτή Ελεφαντοστού, 3-2 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα, δείτε τα γκολ
SPORTS
Αίγυπτος Ακτή Ελεφαντοστού Κόπα Άφρικα

Η Αίγυπτος «εκθρόνισε» την Ακτή Ελεφαντοστού, 3-2 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα, δείτε τα γκολ

Η παρέα του Σαλάχ και του Μαρμούς θα αντιμετωπίσει την Σενεγάλη του Σαντιό Μανέ την Τετάρτη στις 19:00

Η Αίγυπτος «εκθρόνισε» την Ακτή Ελεφαντοστού, 3-2 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα, δείτε τα γκολ
Δύο παλιοί γνώριμοι θα ανταμώσουν στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα αφού η Αίγυπτος επικράτησε 3-2 της Ακτής Ελεφαντοστού και θα παίξει με τη Σενεγάλη για μία θέση στον μεγάλο τελικό. 

Ο Μαρμούς άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό με τον Ράμπια να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 32'. 

Η Ακτή μείωσε με αυτογκόλ του Φατούχ στο 40', με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να δίνει ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στην Αίγυπτο στο 52'. 

Το μόνο που κατάφερε η Ακτή Ελεφαντοστού ήταν να μειώσει με τον Ντουέ στο 73'. 

Η Αίγυπτος θα αντιμετωπίσει την Σενεγάλη στις 19:00 την Τετάρτη στα ημιτελικά, ενώ στο άλλο ραντεβού θα βρεθούν Νιγηρία και Μαρόκο στις 22:00.

Ο μικρός τελικός θα γίνει το Σάββατο 18/1, ενώ ο μεγάλος τελικός την Κυριακή 19/1.

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης