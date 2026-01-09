Απίστευτο σκηνικό με Κούτσια: Δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του σε αγώνα της Λουγκάνο, δείτε βίντεο
Γιώργος Κούτσιας Λουγκάνο Βικτόρια Πλζεν

Απίστευτο σκηνικό με Κούτσια: Δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του σε αγώνα της Λουγκάνο, δείτε βίντεο

Αδιανόητο επεισόδιο σε φιλικό αγώνα κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν – Ο Μπέρενς έριξε στο έδαφος τον Έλληνα επιθετικό λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς

Απίστευτο σκηνικό με Κούτσια: Δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του σε αγώνα της Λουγκάνο, δείτε βίντεο
Ένα πρωτοφανές και απαράδεκτο περιστατικό σημάδεψε τη φιλική αναμέτρηση της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν, με θύμα τον Γιώργο Κούτσια. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, που μετρά μόλις έναν μήνα στην ελβετική ομάδα, δέχθηκε μια αδικαιολόγητη επίθεση από τον ίδιο του τον συμπαίκτη, Κέβιν Μπέρενς, αφήνοντας άναυδους παίκτες και φιλάθλους.

Όλα συνέβησαν στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης, τη στιγμή που ο Κούτσιας περνούσε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Πριν καλά-καλά προλάβει να πάρει θέση στο χορτάρι, ο Μπέρενς κινήθηκε εναντίον του με άγριες διαθέσεις. Ο Γερμανός επιθετικός επιτέθηκε στον Κούτσια, τον έσπρωξε βίαια στο έδαφος και άρχισε να του ουρλιάζει, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια φανερή αιτία.

Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων πάγωσαν, ενώ οι παίκτες της Λουγκάνο έσπευσαν να προστατεύσουν τον νεαρό Έλληνα, ο οποίος παρέμεινε στο έδαφος αποσβολωμένος, προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε συμβεί. Αμέσως μετά την έκρηξή του, ο Μπέρενς ζήτησε μόνος του αλλαγή και αποχώρησε από το γήπεδο.


Λίγο μετά το συμβάν η Λουγκάνο εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι θα εξετάσει το περιστατικό και θα αξιολογήσει πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις κατά των δύο παικτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λουγκάνο: «Αναφορικά με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν και το απαράδεκτο περιστατικό που ενεπλάκησαν οι Κέβιν Μπέρενς και Γιώργος Κούτσιας, η Λουγκάνο καταδικάζει απερίφραστα το συμβάν.

Το ζήτημα θα εξεταστεί και θα διευθετηθεί εσωτερικά από τον σύλλογο, ο οποίος θα αξιολογήσει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων ποδοσφαιριστών.

Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις ή σχόλια επί του θέματος».
