Απίστευτο σκηνικό με Κούτσια: Δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του σε αγώνα της Λουγκάνο, δείτε βίντεο

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver.



La concurrence entre Behrens et Koutsias a l'air de bien se passer.

«Αναφορικά με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν και το απαράδεκτο περιστατικό που ενεπλάκησαν οι Κέβιν Μπέρενς και Γιώργος Κούτσιας, η Λουγκάνο καταδικάζει απερίφραστα το συμβάν.

Το ζήτημα θα εξεταστεί και θα διευθετηθεί εσωτερικά από τον σύλλογο, ο οποίος θα αξιολογήσει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων ποδοσφαιριστών.

Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις ή σχόλια επί του θέματος».