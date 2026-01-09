Με... ομοφοβικό παρελθόν ο παίκτης που επιτέθηκε στον Κούτσια: Είχε αρνηθεί να υπογράψει φανέλα με το σήμα των ΛΟΑΤΚΙ

Ο Κέβιν Μπέρενς απασχόλησε πέρσι τα γερμανικά ΜΜΕ λόγω ομοφοβικών σχολίων του, με τη Βόλφσμπουργκ να μην του ανανεώνει το συμβόλαιο λόγω των απόψεών του





Η ελβετική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, ενώ όπως αναφέρουν τα ελβετικά ΜΜΕ πριν «επιτεθεί» στον Κούτσια ο Μπέρενς του μίλησε άσχημα.







Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver.



La concurrence entre Behrens et Koutsias a l'air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI — Valentin Schnorhk (@schn_val) January 9, 2026





Την περασμένη σεζόν έπαιζε στη



Η Βόλφσμπουργκ συμμετείχε, στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε μία εκδήλωση όπου οι παίκτες της υπέγραφαν αντικείμενα που επρόκειτο να πωληθούν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.



Κλείσιμο



Εύλογα προκλήθηκε σάλος και ο 34χρονος κλήθηκε να ανασκευάσει, ενώ και τιμωρήθηκε από το club του. «Τα αυθόρμητα σχόλιά μου δεν ήταν καθόλου εντάξει.



Hamburg (dpa) - Präsident Oke Göttlich vom FC St. Pauli hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) in der Debatte um eine homophobe Äußerung des Wolfsburg-Profis Kevin Behrens in die Pflicht genommen.https://t.co/T3WAsdByby pic.twitter.com/601PxFZmNG — Hans-Jörg Reuter (@ballexperten) October 29, 2024

Στο «στόχαστρο» του Κέβιν Μπέρενς βρέθηκε ο Γιώργος Κούτσιας , καθώς στο σημερινό (9/1) φιλικό της Λουγκάνο με την Βικτόρια Πλζεν είδε τον συμπαίκτη του να... παρατάει μία φάση, να τον «κυνηγάει» και να τον σπρώχνει.Η ελβετική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, ενώ όπως αναφέρουν τα ελβετικά ΜΜΕ πριν «επιτεθεί» στον Κούτσια ο Μπέρενς του μίλησε άσχημα.Έτσι ο τελευταίος βρέθηκε για 2η φορά στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας σε χρονική απόσταση λίγων μόνο μηνών.Ο Γερμανός βέβαια, έχει βεβαρημένο παρελθόν.Την περασμένη σεζόν έπαιζε στη Βόλφσμπουργκ , από την οποία όμως τιμωρήθηκε λόγω ομοφοβικών σχολίων που έκανε, θέμα το οποίο δεν περνάει ατιμώρητο στη Γερμανία.Η Βόλφσμπουργκ συμμετείχε, στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε μία εκδήλωση όπου οι παίκτες της υπέγραφαν αντικείμενα που επρόκειτο να πωληθούν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.Ο Μπέρενς αρνήθηκε να υπογράψει μια φανέλα, η οποία είχε πάνω της το σήμα των ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή το ουράνιο τόξο, «Δεν θα υπογράψω τέτοιου είδους γκέι μαλ@#@#»!, είπε ο Γερμανός.Εύλογα προκλήθηκε σάλος και ο 34χρονος κλήθηκε να ανασκευάσει, ενώ και τιμωρήθηκε από το club του. «Τα αυθόρμητα σχόλιά μου δεν ήταν καθόλου εντάξει.

Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό. Το θέμα συζητήθηκε σαφώς εσωτερικά και ζητώ την κατανόησή σας για το ότι δεν επιθυμώ να σχολιάσω περαιτέρω», είπε στα media της χώρας.



Μάλιστα σε ένα ματς της Βόλφσμπουργκ με την Ζανκτ Πάουλι οι φίλοι της δεύτερης σήκωσαν εναντίον του ένα πανό που έγραφε: «Περισσότερη αγάπη, λιγότεροι Κέβιν Μπάρενς».



Στο φινάλε της περιόδου έφυγε καθώς στην Βόλφσμπουργκ αποφάσισαν λόγω αυτού να μην του ανανεώσουν το συμβόλαιό του και έτσι υπέγραψε στην Λουγκάνο.



Ο Μπέρενς γεννήθηκε στη Βρέμη, έχει παίξει σε Βέρντερ Βρέμης, Ανόβερο, Αλεμάνια Άαχεν, Ροτ Βάις Έσεν, Σαντχάουζεν, Σααρμπρίγκεν, Ουνιόν Βερολίνου, ενώ το 2023 φόρεσε για πρώτη και τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας, σε ένα φιλικό των «πάντσερ» με το Μεξικό.