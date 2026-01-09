Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Η συμβουλή στον Καρέτσα: «Η Άρσεναλ μοιάζει με… Έβερεστ – Καλύτερη προοπτική η Τσέλσι»
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται πως διανύει τους τελευταίους του μήνες στη Γκενκ, με το ενδιαφέρον από την ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να είναι έντονο και την Premier League να μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο
Σύμφωνα με το βελγικό site «voetbalnieuws.be», η ομάδα της Γκενκ αναμένεται να πουλήσει τον 18χρονο Έλληνα διεθνή το καλοκαίρι του 2026, με τα ρεπορτάζ να τον θέλουν να κινείται ψηλά στις μεταγραφικές λίστες κορυφαίων συλλόγων και να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην Ευρώπη.
Ο «Κος» Καρέτσας δεν έκρυψε ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αφήνοντας την Γκενκ. «Μνηστήρες» υπάρχαν πολλοί, καθώς το όνομά του συνδέθηκε τους τελευταίους μήνες με κορυφαίους συλλόγους, όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν.
