Καρδίτσα - Σπαρτάκ 84-75: «Πέταξε» για τους 16 του BCL και συνεχίζει να ονειρεύεται
Στην παρθενική της παρουσία στην Ευρώπη, η θεσσαλική ομάδα έκανε το 2-0 επί των Σέρβων και ετοιμάζεται για τον όμιλο της «φωτιάς» με ΑΕΚ, Άλμπα και Τόφας
Η Καρδίτσα επικράτησε της Σπαρτάκ με 84-75, έκανε το 2-0 στη σειρά και συνεχίζει το ταξίδι της στο Basketball Champions League.
Η θεσσαλική ομάδα, ζει μεγάλες στιγμές, καθώς στην παρθενική της παρουσία στη διοργάνωση, κατάφερε και πέρασε στη φάση των «16», εκεί που θα μπει στον ίδιο όμιλο με την ΑΕΚ, την Τόφας και την Άλμπα Βερολίνου.
Καρδίτσα - Σπαρτάκ: Ο αγώνας
Παρά το νευρικό ξεκίνημα αμφότερων των ομάδων, τα σουτ τριών πόντων κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με το σκορ είναι ισόπαλο στους έξι πόντους (4’).
Η Σπαρτάκ, μέσω των επιθετικών ριμπάουντ που πήρε κατάφερε και πήρε ένα μικρό προβάδισμα (8-14), 6’ αλλά η Καρδίτσα απάντησε άμεσα μετά από ένα σερί 7-0 και πέρασε εκ νέου μπροστά στο σκορ (15-14), 8’.
Οι φιλοξενούμενοι, ήταν πιο ορεξάτοι στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Νίκολιτς (9π.), διεύρυναν το προβάδισμά τους με +6 (23-29), 12’.
Οι Σέρβοι, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση, από την καλή τους άμυνα πήγαν στο (28-39), 15’ και ασκησαν περαιτέρω πίεση στη θεσσαλική ομάδα.
Ωστόσο, το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, πραγματοποίησε ένα επιμέρους σερί 20-5 με τον Μπράντι Τζέφερσον(8π, 20’) και τον Μάντσεν (8π, 15’), να ευστοχούν σε μεγάλα σουτ και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια, έχοντας πάρει και πάλι τη διαφορά με το μέρους τους (48-44), 20’.
Μετά την ανάπαυλα, οι άμυνες «έσφιξαν» και αυτό δεν ευνόησε τους γηπεδούχους, καθώς σπατάλησαν από νωρίς τα πέντε ομαδικά φάουλ (25’) και έδιναν ελεύθερες βολές στη Σπαρτάκ. Η Καρδίτσα, κρατούσε με «νύχια και με δόντια» το προβάδισμα, στο μεγαλύτερο διάστημα του τρίτου δεκαλέπτου, όμως οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν, έπειτα από μία εύστοχη βολή του Ρέμπιτς (58-58), 29’.
Οι αλλεπάλληλες εναλλαγές στο σκορ, μαζί με τα φάουλ, ήταν τα στοιχεία που επικράτησαν στα πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου. Ο Λεωνίδας Κασελάκης μετά από τρίποντο και φάουλ έδωσε… ανάσα στην ομάδα του με προβάδισμα έξι πόντων (75-69), 36'. Το φινάλε της αναμέτρησης βρήκε την Καρδίτσα να είναι σε θέση οδηγού, έχοντας το προβάδισμα με 9 πόντους, έπειτα από κλέψιμο και λέι απ του Δίπλαρου, κάνοντας το (80-71), δύο λεπτά πριν τη λήξη. Σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις των γηπεδούχων η μπάλα πήγε στα χέρια του Ντέιμεν Τζέφερσον και μετά από δύο εύστοχες βολές, «κλείδωσε» τη νίκη και την πρόκριση για την ομάδα του.
Στη φάση των «16» θα βρει στον όμιλό της την ΑΕΚ, την Τόφας και την Άλμπα Βερολίνου.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 48-44, 58-60, 84-75
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Πηγή:www.gazzetta.gr
