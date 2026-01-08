Καρδίτσα - Σπαρτάκ 84-75: «Πέταξε» για τους 16 του BCL και συνεχίζει να ονειρεύεται

Στην παρθενική της παρουσία στην Ευρώπη, η θεσσαλική ομάδα έκανε το 2-0 επί των Σέρβων και ετοιμάζεται για τον όμιλο της «φωτιάς» με ΑΕΚ, Άλμπα και Τόφας