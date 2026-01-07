Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ολυμπιακός: Κλείνει τον Βραζιλιάνο αριστερό μπακ, Κουϊαμπάνο
Ο 22χρονος αριστερός μπακ παίζει στη Μποταφόγκο αλλά ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ
Στον Ολυμπιακό όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κουϊαμπάνο.
Η ομάδα του Πειραιά, όπως γράφουν στη Βραζιλία, ντύνει στα ερυθρόλευκα τον 22χρονο Βραζιλιάνο αριστερό μπακ ο οποίος παίζει (δανεικός) στη Μποταφόγκο αλλά ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Στον Ολυμπιακό αναμένεται να παίξει ως δανεικός και να καλύψει το κενό του Μπρούνο για τον οποίον υπάρχει ενδιαφέρον από την Τραμπζονσπόρ.
O γεννημένος το 2003 Κουϊαμπάνο, ξεκίνησε την καριέρα του από τη Γκρέμιο και το 2024 πήγε στη Μποταφόγκο. Η Νότιγχαμ Φόρεστ τον απέκτησε δίνοντας 6 εκατ. ευρώ το 2025 αλλά έμεινε δανεικός στην Μποταφόγκο.
