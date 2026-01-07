Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Viral γκάφα στην παρουσίαση ποδοσφαιριστή στον Ισημερινό: Πήγε να πετάξει μπάλα στην κερκίδα και... πέτυχε τον βοηθό, δείτε βίντεο
Ο Αργεντινός σταρ υπέγραψε στη Γουαγιακίλ Σίτι για το 2026, αλλά το ντεμπούτο του μπροστά στο κοινό συνοδεύτηκε από ένα απρόσμενο στιγμιότυπο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Η επίσημη παρουσίαση του Νταμιάν «Kitu» Ντίας από τη Γουαγιακίλ Σίτι αναμενόταν με κομμένη την ανάσα από τους φιλάθλους της ομάδας του Ισημερινού. Ωστόσο, κανείς δεν φανταζόταν ότι ο έμπειρος μέσος θα γινόταν το νούμερο ένα θέμα συζήτησης στα social media για μια στιγμή που... δεν είχε καμία σχέση με το ταλέντο του.
Όλα ξεκίνησαν ιδανικά, με τον πολιτογραφημένο πλέον Εκουαδοριανό να παραλαμβάνει τη φανέλα με το νούμερο 10, το σύμβολο του ηγέτη που καλείται να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα στη Liga Pro του Ισημερινού.
Στο πλαίσιο της γιορτής, ο Ντίας άρχισε να υπογράφει μπάλες και να τις κλωτσά προς τις κερκίδες για να τις χαρίσει στους οπαδούς. Σε μία από αυτές τις προσπάθειες, όμως, η μπάλα δεν πήρε ποτέ την επιθυμητή τροχιά. Αντί για την εξέδρα, το σουτ κατέληξε με δύναμη πάνω σε έναν ανυποψίαστο βοηθό που βρισκόταν κοντά στον αγωνιστικό χώρο!
Το γήπεδο ξέσπασε σε γέλια, με τον ίδιο τον «Kitu» να μην μπορεί να κρύψει την αμηχανία του. Πιάνοντας το κεφάλι του και με ένα πλατύ χαμόγελο, έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και οι πιο προικισμένοι τεχνίτες της μπάλας έχουν τις κακές τους στιγμές. Το βίντεο με την άστοχη κλωτσιά έγινε αμέσως viral, με τους χρήστες του διαδικτύου να σχολιάζουν χαριτολογώντας πως «ο βοηθός ήταν ο μόνος που ένιωσε τη δύναμη του νέου μεταγραφικού αποκτήματος».
