Viral γκάφα στην παρουσίαση ποδοσφαιριστή στον Ισημερινό: Πήγε να πετάξει μπάλα στην κερκίδα και... πέτυχε τον βοηθό, δείτε βίντεο

Ο Αργεντινός σταρ υπέγραψε στη Γουαγιακίλ Σίτι για το 2026, αλλά το ντεμπούτο του μπροστά στο κοινό συνοδεύτηκε από ένα απρόσμενο στιγμιότυπο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου