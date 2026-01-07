Η αντίδραση του Γιαννακόπουλου για την κριτική που δέχεται ο Παναθηναϊκός: Βαράτε, βαράτε δεν σπάμε

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Euroleague

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε στο Instagram τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες και αφορούν την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε μέσω βίντεο στο Instagram τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες και αφορούν την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, την θέση της στη βαθμολογία και την .... κρίση που περνάει.


Η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου 

«Τελικά σε αυτή τη χώρα, όλα αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Παρακολουθώ και γελάω με όλο το μηχανισμό, όλο το σύστημα που έχει πέσει από πάνω και βαράει. Κάποτε ήταν σωστό οι ομάδες να κάνουν κοιλιά Γενάρη. Τώρα όμως δεν είναι.

Τηλεοράσεις να ζουμάρουν και να δημιουργούν προβλήματα. Είμαστε στη βαθμολογία στην ίδια θέση με άλλες ομάδες. Αλλά εσύ να είσαι σε κρίση. Οι άλλοι να είναι σε άνοδο. Βαράτε ρε, βαράτε. Δε σπάμε».

