Παρελθόν ο Φίλιπ Μαξ από τον Παναθηναϊκό



Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

κατόρθωσε να αφαιρέσει από τον ρόστερ του τον μοναδικό παίκτη αυτού που δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου τη φετινή σεζόν.Ο λόγος για τονμε τον οποίο οι «πράσινοι» έλυσαν την συνεργασία τους.Ο 32χρονος Γερμανός αριστερός μπακ ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2024 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με το «τριφύλλι» να καταβάλλει ένα ποσό γύρω στο 1 εκατ. ευρώ και να του δίνει τριετές συμβόλαιο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Εκείνος φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού μόλις 11 φορές στον ενάμιση χρόνο που βρέθηκε στην ομάδα.«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».