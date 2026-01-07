Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Παρελθόν ο Φίλιπ Μαξ από τον Παναθηναϊκό
Παρελθόν ο Φίλιπ Μαξ από τον Παναθηναϊκό
Ο 32χρονος Γερμανός αριστερός μπακ ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2024 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και αγωνίστηκε μόλις 11 φορές
Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να αφαιρέσει από τον ρόστερ του τον μοναδικό παίκτη αυτού που δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου τη φετινή σεζόν.
Ο λόγος για τον Φίλιπ Μαξ, με τον οποίο οι «πράσινοι» έλυσαν την συνεργασία τους.
Ο 32χρονος Γερμανός αριστερός μπακ ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2024 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με το «τριφύλλι» να καταβάλλει ένα ποσό γύρω στο 1 εκατ. ευρώ και να του δίνει τριετές συμβόλαιο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Εκείνος φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού μόλις 11 φορές στον ενάμιση χρόνο που βρέθηκε στην ομάδα.
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.
Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».
Ο λόγος για τον Φίλιπ Μαξ, με τον οποίο οι «πράσινοι» έλυσαν την συνεργασία τους.
Ο 32χρονος Γερμανός αριστερός μπακ ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2024 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με το «τριφύλλι» να καταβάλλει ένα ποσό γύρω στο 1 εκατ. ευρώ και να του δίνει τριετές συμβόλαιο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Εκείνος φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού μόλις 11 φορές στον ενάμιση χρόνο που βρέθηκε στην ομάδα.
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα