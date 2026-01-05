Φοβερό σκηνικό στο Κόπα Άφρικα: Οι παίκτες του Μπενίν κάλυψαν τον συμπαίκτη τους για να αλλάξει σορτσάκι
SPORTS
Μπενίν Αίγυπτος Κόπα Άφρικα

Φοβερό σκηνικό στο Κόπα Άφρικα: Οι παίκτες του Μπενίν κάλυψαν τον συμπαίκτη τους για να αλλάξει σορτσάκι

Οι ποδοσφαιριστές του Μπενίν κάλυψαν συμπαίκτη τους προκειμένου να μπορέσει να αλλάξει σορτσάκι κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αίγυπτο για τους 16 της διοργάνωσης

5 ΣΧΟΛΙΑ
Αίγυπτος και Μπενίν κοντράρονται για τη φάση των «16» του Κόπα Άφρικα, με ένα ασυνήθιστο περιστατικό να καταγράφεται κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Βλέπετε, ο Αγιεγκούν Τόσιν χρειάστηκε να αλλάξει σορτσάκι επειδή αυτό που φορούσε σκίστηκε, με τους συμπαίκτες του να τον βοηθούν προκειμένου να αλλάξει γρήγορα.

Τι έκαναν λοιπόν οι παίκτες των Τσιτάχ; Ένα ανθρώπινο... τείχος στον πάγκο της ομάδας, προκειμένου ο φορ της Λοριάν να ντυθεί με την ησυχία του. 

