Στην Αθήνα ο Ταϊρίκ Τζόουνς για λογαριασμό του Ολυμπιακού: «Είμαι χαρούμενος που θα δουλέψω με τον Μπαρτζώκα»
Έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Προσγειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (05/01) στην Ελλάδα για λογαρισμό του Ολυμπιακού ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Ο Αμερικανός αποκτήθηκε από τους «ερυθρόλευκους» για να ενισχύσει τη θέση «5» και να βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προς την υλοποίηση των στόχων σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Ο 28χρονος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών. Στην φετινή Euroleague σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.
Ο Αμερικανός έκανε τις πρώτες δηλώσεις του με το που πάτησε το πόδι του στην Αθήνα, μίλησε για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ενώ θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Είναι εκπληκτικό το καλωσόρισμα. Είμαι εδώ τώρα, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.
Πάντα παίζω με πίεση, αυτό κάνω απ’ όταν ήμουν παιδί. Είναι αλήθεια ότι ήθελα να είμαι εδώ, υπάρχει κουλτούρα νικητών.
Θέλω να βοηθήσω ώστε να κερδίσουμε όσους περισσότερους αγώνες μπορούμε.
Δεν υπάρχουν διαφωνίες (αναφέρθηκε στο περσινό επεισόδιο με τον Μπαρτζώκα), είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον coach Μπαρτζώκα.
Μίλησα και με τον προπονητή και μιλάω συνεχώς και με τον Νιλικίνα. Όπως είπα, ήρθα για να κάνω αυτό που ξέρω, να βοηθήσω όσο μπορώ.
Έχουμε τρομερή φροντ λάιν, ήρθα για να βοηθήσω. Ανυπομονώ για να δω τους οπαδούς του Ολυμπιακού, είμαι έτοιμος.
Αυτό είναι το μήνυμά μου προς εκείνους. Έχω τον σκύλο μου μαζί, τον ονόμασα Τανκ. Eίναι κι αυτός σαν εμένα, έχει μεγάλη καρδιά».
