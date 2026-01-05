United Cup: Ο Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 με ανατροπή και έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία, δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfgodyenk85l)

-Αν η Μεγάλη Βρετανία νικήσει με 2-1, η Μεγάλη Βρετανία θα πάρει την 1η θέση και η Ελλάδα θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (4-2).-Αν η Μεγάλη Βρετανία νικήσει με 3-0, η Μεγάλη Βρετανία θα πάρει την 1η θέση και η Ελλάδα θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (3-3).Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει: έναν αγώνα ανδρών, έναν αγώνα γυναικών κι έναν αγώνα μικτού διπλού. Οι νικητές των έξι ομίλων, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.United Cup 2026 GroupsΠΕΡΘΌμιλος 1: ΗΠΑ - Ισπανία - ΑργεντινήΌμιλος 3: Ιταλία - Γαλλία - ΕλβετίαΌμιλος 5: Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα - ΙαπωνίαΣΙΔΝΕΪΌμιλος 2: Καναδάς - Βέλγιο - ΚίναΌμιλος 4: Αυστραλία - Τσεχία - ΝορβηγίαΌμιλος 6: Γερμανία - Πολωνία - Ολλανδία