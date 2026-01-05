Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
United Cup: Ο Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 με ανατροπή και έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία, δείτε βίντεο
Έστω και δύσκολα ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε με 2-1 του Μπίλι Χάρις και έκανε το 1-0 για την Team Hellas κόντρα στους Βρετανούς στο United Cup που διεξάγεται στην Αυστραλία
Δύο ώρες και 16 λεπτά χρειάστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Χάρις τον οποίο νίκησε με 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) σ' ένα ματς που στο φινάλε κρίθηκε στις λεπτομέρειες αλλά έδωσε την πρώτη νίκη στην Ελλάδα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία για τον 5ο όμιλο του στο United Cup στο Περθ.
Ο Έλληνας τενίστας, ίσως επηρεασμένος από τη μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα, δεν ξεκίνησε καλά και έχασε το πρώτο σετ με 6-4.
Από κει και πέρα όμως ο Τσιτσιπάς έβγαλε τον καλό του εαυτό επικρατώντας με 6-1 στο δεύτερο σετ, για να ακολουθήσει ένα θρίλερ.
Ο Χάρις, στο 9ο game κατάφερε να σώσει και διπλό break point στο 4-4, 15-40, για να υπερασπιστεί το σερβίς του και να περάσει μπροστά με 5-4. O Τσιτσιπάς δεν έχασε την ψυχραιμία του στέλνοντας την αναμέτρηση στο tie-break κάνοντας το 6-6. Στο tie-break, ο Έλληνας τενίστας προηγήθηκε με 3-0 και 3-6, ο Χάρις μείωσε σε 4-6 για να κάνει ο Τσιτσιπάς το 4-7 και να πάρει το σετ με 6-7.
Η Ελλάδα διεκδικεί απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία την κατάκτηση της πρώτης θέσης του 5ου ομίλου. Οι Βρετανοί νίκησαν την Ιαπωνία, καθώς ο Μπίλι Χάρις πέτυχε μεγάλη νίκη ενάντια στον Σιντάρο Μοτσιζούκι με 7-6 (4), 6-3 και έδωσε το προβάδισμα στους Βρετανούς. Η Ναόμι Οσάκα ισοφάρισε για την Ιαπωνία, επικρατώντας της Κέιτι Σουόν με 7-6 (4), 6-1, αλλά οι Βρετανοί πήραν τη μεγάλη νίκη στο διπλό, όπου η Ολίβια Νίκολς και o Νιλ Σκάπσκι επικράτησαν της Νάο Ιμπίνο και Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα με 7-5, 4-6, 10-7.
Αυτήν την ώρα διεξάγεται ο δεύτερος αγώνας του συγκεκριμένου ζευγαριού με αντιπάλους την Μαρία Σάκκαρη και την Έμα Ραντουκάνου.
Oι ΗΠΑ, κάτοχος του τίτλου εξασφάλισαν την πρόκρισή της στα προημιτελικά του United Cup, χάρη στη νίκη της Κόκο Γκοφ και του Κρίστιαν Χάρισον στο μικτό διπλό, που σφράγισε την είσοδο της ομάδας στην οκτάδα.
Αναλυτικά όλα τα σενάρια του 5ου ομίλου:
-Αν η Ελλάδα νικήσει με 2-1, η Ελλάδα θα πάρει την 1η θέση και η Μεγάλη Βρετανία θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (με ρεκόρ 3-3).
-Αν η Ελλάδα νικήσει με 3-0, η Ελλάδα θα πάρει την 1η θέση και η Μεγάλη Βρετανία θα αποκλειστεί.
-Αν η Μεγάλη Βρετανία νικήσει με 3-0, η Μεγάλη Βρετανία θα πάρει την 1η θέση και η Ελλάδα θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (3-3).
Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει: έναν αγώνα ανδρών, έναν αγώνα γυναικών κι έναν αγώνα μικτού διπλού. Οι νικητές των έξι ομίλων, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.
United Cup 2026 Groups
ΠΕΡΘ
Όμιλος 1: ΗΠΑ - Ισπανία - Αργεντινή
Όμιλος 3: Ιταλία - Γαλλία - Ελβετία
Όμιλος 5: Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα - Ιαπωνία
ΣΙΔΝΕΪ
Όμιλος 2: Καναδάς - Βέλγιο - Κίνα
Όμιλος 4: Αυστραλία - Τσεχία - Νορβηγία
Όμιλος 6: Γερμανία - Πολωνία - Ολλανδία
