Νέα γκέλα για τη Γιουνάιτεντ έμεινε στο 1-1 με τη Λιντς στο Έλαντ Ρόουντ, δείτε τα γκολ

Η Γιουνάιτεντ... κόλλησε ξανά κι έχασε έδαφος στη μάχη της τετράδας. Μετά την γκέλα με τη Γουλβς, η ομάδα του Αμορίμ παραχώρησε ισοπαλία 1-1 και στη Λιντς στο «Ελαντ Ρόουντ».



Στο -2 από τους Reds και μάλιστα με παιχνίδι λιγόιτερο. Οι γηπεδούχοι έκαναν ακόμα ένα βήμα παραμονής στην Premier League, φτάνοντας παράλληλα τα επτά διαδοχικά ματς χωρίς ήττα. Η Μάντσεστερ δεν είχε πάλι τις λύσεις στο επιθετικό κομμάτι, με την απουσία των Μπουμό και Ντιαλό να κάνει αισθητό το πρόβλημα.



Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κακό το α' μέρος, χωρίς μεγάλες φάσεις, αλλά με σκληρά μαρκαρίσματα και πολλά λάθη. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 35ο λεπτό, όταν και ο Κάλβερτ-Λιούιν με κεφαλιά είδε την μπάλα να σταματά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Σένε Λάμενς.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «απάντησε» πριν τελειώσει το πρώτο μέρος, με κεφαλιά του Λένι Γιορό, όπως ο Πέριν είχε σωστή αντίδραση. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο, με τις δύο ομάδες να ανεβάζουν ρυθμό και να έχουν περισσότερες επισκέψεις στην αντίπαλη εστία. Ετσι, στο 62’ ο Άαρονσον εκμεταλλεύθηκε την αδράνεια στην άμυνα της Γιουνάιτεντ και με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0. Όμως, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» βρήκαν άμεση απάντηση και στο 65' ο Κούνια έφερε το ματς στα ίσα με ωραίο πλασέ.



Στο 70’ η Λιντς είδε και πάλι τον Σένε Λάμενς να αντιδρά εξαιρετικά, αυτή τη φορά στην προσπάθεια του Νοά Οκαφόρ. Η Γιουνάιτεντ πίεσε και στο 74' πλησίασε το γκολ, αλλά ο Σέσκο έχασε μοναδική ευκαιρία να σκοράρει. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 81' ο Κούνια σημάδεψε την εξωτερική πλευρά του δοκαριού της Λιντς!