Στο Final-4 της Euroleague η Ρεάλ, 87-81 την Χάποελ Τελ Αβίβ, βίντεο

Με 3-1 νίκες η Ρεάλ έκλεισε θέση στο Final-4 της Αθήνας και θα παίξει με Παναθηναϊκό ή Βαλένθια στον ημιτελικό





Η ομάδα της Μαδρίτης επικράτησε 87-81 της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Βουλγαρία και με 3-1 νίκες πέρασε στο Final-4 της Αθήνας όπου στις 22/5 θα παίξει στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό ή την Βαλένθια.







Αυτό θα είναι το 14ο Final-4 για τη Ρεάλ.



Incredible first quarter by Dan Oturu🔒



First 10 points in 4 minutes ♨️ pic.twitter.com/Sug45oTfzb — EuroLeague (@EuroLeague) May 7, 2026



Xάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας

Άκρως εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για την Χάποελ καθώς μετά το πρώτο προβάδισμα της Ρεάλ (0-2) πραγματοποίησε σερί 11-0 (!) με τον Οτούρου να κάνει πάρτι κάτω από το καλάθι των Μαδριλένων και τον Μίτσιτς να μοιράζει τη μία ασίστ μετά την άλλη. Παρόλα αυτά η Ρεάλ κατάφερε να βρει άμεση αντίδραση και δια χειρός Χεζόνια και Οκέκε να πάρει και προβάδισμα με 17-19 έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 6-17!



Έχοντας αλλάξει την εικόνα και έχοντας πάρει το μομέντουμ, έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα με 21-23. Η ομάδα του Σκαριόλο είχε μετρήσει 6/9 δίποντα. 3/8 τρίποντα, 2/2 βολές αλλά και... 6 λάθη για 5 ασίστ, ενώ η Χάποελ (Οτούρου 12π., 6/8διπ.) είχε αντίστοιχα 7/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές και 5 τελικές πάσες για 2 λάθη.





Η αντεπίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίστηκε και μετά την έναρξη της 2ης περιόδου καθώς βρέθηκε να προηγείται και με 15 πόντους διαφορά (21-36 στο 13') έχοντας «τρέξει» σερί 0-13 στο πρώτο τρίλεπτο. Παρόλα αυτά οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να ισορροπήσουν και μειώσουν και στους πέντε πόντους (34-39) έχοντας πάρει πράγματα από τον εξαιρετικό Οτούρου, όπως επίσης και από Μίτσιτς και Μπράιαντ. Το πρώτο μισό έκλεισε με την Ρεάλ να επιστρέφει στο +10 (36-46) ελέω Μαλεντόν (9π.) έχοντας 12/22 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 4/4 βολές, 16-8 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 11 λάθη, ενώ η Χάποελ 10/23 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 7/8 βολές, 9-3 ριμπάουντ και 9 ασίστ για 6 λάθη.





Μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου εκείνος που είχε ξεχωρίσει περισσότερο ήταν ο Βάσα Μίτσιτς, ο οποίος είχε γεμίσει την στατιστική του (16π., 7ασ., 5ριμπ.) και προσπαθούσε να κρατήσει την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι. Η Χάποελ μείωσε σε 49-54 στο 27' αλλά ήταν και η τελευταία φορά που βρέθηκε τόσο κοντά στους Μαδριλένους. Η συνέχεια ανήκε εκ νέου στους φιλοξενούμενους οι οποίοι μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου επέστρεψε στο +15 (53-68 στο 32') και ουσιαστικά είχε αρχίσει να ρίχνει τους τίτλους τέλους του αγώνα με την πρόκριση των Ισπανών στο Final Four. Το +15 (55-70) παρέμεινε έως και το 33', κάτι που έδωσε στην ομάδα του Σκαριόλο την σιγουριά έως και το τέλος του αγώνα.



Η Χάποελ είχε κάποια ξεσπάσματα, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της, με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει την Euroleague.





Τα δεκάλεπτα: 21-23, 36-46, 53-63, 81-87.



Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82 (1-0)

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75 (2-0)

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69 (2-1)

Game 4 : Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87 (3-1)