«Κάζο» για τον Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του στη Ρώμη, ηττήθηκε 2-0 από τον Μάχατς, βίντεο
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Τόμας Μάχατς Rome Open

«Κάζο» για τον Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του στη Ρώμη, ηττήθηκε 2-0 από τον Μάχατς, βίντεο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 6-4, 7-6 (4) από τον Τόμας Μάχατς στη Ρώμη

«Κάζο» για τον Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του στη Ρώμη, ηττήθηκε 2-0 από τον Μάχατς, βίντεο
31 ΣΧΟΛΙΑ
Εκτός Rome Open από τον 1ο γύρο έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. 

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, που είναι στο Νο75 της παγκόσμιας κατάταξης, ηττήθηκε σε 1.38' με 6-4,7-6 (4) από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς (Νο41) και δεν συνεχίζει στο Masters της Ρώμης που είναι το τελευταίο μεγάλο τουρνουά πριν από το Roland Garros. 



Αυτό είναι το 6ο τουρνουά μέσα στο 2026 που ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείεται από τον 1ο γύρο. Ο Έλληνας τενίστας χάνει 4 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και στην καλύτερη θα είναι στο Νο79 στην επόμενη εβδομάδα. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δέχτηκε μπρέικ στο ξεκίνημα των σετ (1-2) ενώ προηγήθηκε με 6-5 στο 2ο.  Ο Τσέχος όμως ισοφάρισε σε 6-6 και οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ. 

Εκεί ο Μάχατς έκανε νωρίς μίνι μπρέικ, πήρε όλους τους πόντους στο σερβίς του, και μαζί και το σετ.




Κλείσιμο
31 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης