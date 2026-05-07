«Κάζο» για τον Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του στη Ρώμη, ηττήθηκε 2-0 από τον Μάχατς, βίντεο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 6-4, 7-6 (4) από τον Τόμας Μάχατς στη Ρώμη
Εκτός Rome Open από τον 1ο γύρο έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, που είναι στο Νο75 της παγκόσμιας κατάταξης, ηττήθηκε σε 1.38' με 6-4,7-6 (4) από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς (Νο41) και δεν συνεχίζει στο Masters της Ρώμης που είναι το τελευταίο μεγάλο τουρνουά πριν από το Roland Garros.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δέχτηκε μπρέικ στο ξεκίνημα των σετ (1-2) ενώ προηγήθηκε με 6-5 στο 2ο. Ο Τσέχος όμως ισοφάρισε σε 6-6 και οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ.
Εκεί ο Μάχατς έκανε νωρίς μίνι μπρέικ, πήρε όλους τους πόντους στο σερβίς του, και μαζί και το σετ.
Αυτό είναι το 6ο τουρνουά μέσα στο 2026 που ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείεται από τον 1ο γύρο. Ο Έλληνας τενίστας χάνει 4 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και στην καλύτερη θα είναι στο Νο79 στην επόμενη εβδομάδα.
Moving on 🏃— Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2026
Tomas Machac overcomes Tsitsipas 6-4 7-6 to set up a second round clash against Medvedev 🙌#IBI26 pic.twitter.com/DAUp4Iewvj
