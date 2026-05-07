Μαρτίνεθ: «Δεν είμαι περήφανος για όσα έγιναν στο Game 3, σέβομαι τον κόουτς Αταμάν και τον Παναθηναϊκό»
Οι δηλώσεις του προπονητή της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, πριν το Game 4 με τον Παναθηναϊκό

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποβλήθηκε μαζί με τον Εργκίν Αταμάν στο 27' του Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο T-Center. 

Οι δύο προπονητές θα είναι κανονικά στους πάγκους των ομάδων τους στο Game 4 της σειράς των playoffs της Euroleague το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (21:15). 

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε μετά την τελευταία προπόνηση της Βαλένθια στην Αθήνα για τον «τσακωμό» του με τον Αταμάν αλλά και τον σεβασμό του για τον Τούρκο συνάδελφό του, για τον τραυματισμό του Πουέρτο και φυσικά για το Game 4. 



Οι δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ

«Το Game 4 θα είναι όπως και τα τρία προηγούμενα, πολύ ισορροπημένα ματς, σκληρά, με ποιοτικούς παίκτες. Πρέπει να περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές, που ίσως να κριθεί στα τελευταία δευτερόλεπτα, όπως και τα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Πουέρτο θα είναι εκτός για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Χρειάζεται μία εβδομάδα, ίσως και δύο.

Πρώτα από όλα δεν είμαι πολύ περήφανος για ό,τι έγινε χθες. Ήταν η πρώτη μου τεχνική ποινή όλη τη σεζόν, τόσο στην Ισπανία, όσο και στην EuroLeague. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα στους διαιτητές, γιατί τους έβαλα σε πολύ δύσκολη θέση, σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση που χρειάστηκε να αποβάλλουν και τους δύο προπονητές.

Δεν είμαι χαρούμενος για αυτό που συνέβη, αλλά συνέβη. Ήμουν αγχωμένος γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια ο κόουτς Αταμάν πίεζε τους διαιτητές και εκμεταλλεύονταν τις τεχνικές ποινές. Χθες όταν ήμασταν μπροστά με 13 πόντους έκανε το ίδιο. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και είχαμε πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα και δεν ήθελα να συμβεί αυτό που είχε γίνει στα ματς που προηγήθηκαν.

Όμως αυτό είναι κάτι που βρίσκεται έξω από τις αξίες του αθλητισμού. Σίγουρα έχω σεβασμό για τον κόουτς Αταμάν και τον Παναθηναϊκό κι ελπίζω ότι θα κερδίσει το παιχνίδι όποιος παίζει καλύτερα. Αν είναι ο Παναθηναϊκός συγχαρητήρια, αν κερδίσουμε εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλό Game 5. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω».
