Ρογκαβόπουλος: Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε το 4ο παιχνίδι και να πάμε στο Final-4
O Νίκος Ρογκαβόπουλος σχολίασε το Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια αλλά και το παιχνίδι της Παρασκευής που ακολουθεί

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν πολύ καλός στο Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια αλλά η ομάδα της Ισπανίας κέρδισε στο T-Center και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των playoffs της Euroleague. 

Ο διεθνής φόργουορντ  μίλησε στο «CLUB 1908» για το Game 3 και το Game 4 με τη Βαλένθια. 

Οι δηλώσεις του Νίκου Ρογκαβόπουλου 

Για το αν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός να αντιδράσει μετά την ήττα στο Game 3: «Πιστεύω πώς ναι. Παίζουμε στο γήπεδό μας απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα που δεν δίνει κανέναν χώρο σε λάθη, τα τιμωρεί όλα. Πρέπει να εμφανιστούμε συγκεντρωμένοι και πανέτοιμοι από το πρώτο λεπτό».

Για την αντίδραση που έδειξε ο Παναθηναϊκός στο τέλος: «Είναι πολύ σημαντικό να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και ελπίζω αυτήν την φορά η τύχη να είναι με το μέρος μας».

Για το αν είναι έτοιμος να βγει ξανά μπροστά: «Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε το 4ο παιχνίδι και να προκριθούμε στο Final Fοur. Από εκεί και πέρα ποιος θα βγει μπροστά δεν με ενδιαφέρει αυτήν την στιγμή».

Για την πίεση και το γεγονός ότι τρέφεται ο Παναθηναϊκός από την πίεση και αν είναι το στοιχείο που μπορεί να κάνει την διαφορά: «Δεν ξέρω ποιο στοιχείο θα κάνει την διαφορά, το θέμα είναι να την κάνει και να πάρουμε το παιχνίδι».

Για το ντεμπούτο του στο T-Center για ματς των Playoffs: «Μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σε αυτόν τον σύλλογο και να αγωνίζομαι σε αυτό το επίπεδο και σε τόσο σημαντικά παιχνίδια. Ελπίζω να καταφέρουμε αυτήν την φορά να πάρουμε τη νίκη».


