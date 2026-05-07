Στον τελικό του BCL η Βίλνιους Ρίτας, 87-69 την Τενερίφη, βίντεο

Η ομάδα από τη Λιθουανία θα παίξει για την κούπα στον τελικό του Σαββάτου (22:00) με την ΑΕΚ ή τον Μάλαγα

Η Βίλνιους Ρίτας είναι η πρώτη φιναλίστ του φετινού Basketball Champions League. 

H ομάδα από τη Λιθουανία επικράτησε 87-69 της Τενερίφης στον 1ο ημιτελικό του Final-4 που διεξάγεται στη Μπανταλόνα της Ισπανίας και θα παίξει το Σάββατο (22:00) στον τελικό με την ΑΕΚ ή την Μάλαγα. 



Από την πλευρά των Λιθουανών ο Χάρντινγκ έκανε ματσάρα με 27 πόντους και δεν σταματιόταν. Στον αντίποδα για την ισπανική ομάδα ο Χουέρτας σταμάτησε στους 21 πόντους αλλά δεν έφτανε.


Ρίτας - Τενερίφη: Το ματς

O Σπίντι Σμιθ με ωραία προσπάθεια κατάφερε να γράψει το 7-4 για τη Ρίτας που ξεκίνησε λιγο πιο δυνατά στο ματς. Mε το καλάθι του Γκιέρα η Τενερίφη πέρασε μπροστά στα μέσα της πρώτης περιόδου με 9-8 στο 5'. Ο Καρολάιν με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 16-9.


Oι Λιθουανοί πάτησαν το γκάζι και με το καλαθι του Χάρντινγκ έγραψαν το 35-27 στο 17' για να απαντήσει η Τενερίφη με τον Αμπρομάιτις που σκόραρε για το 35-32, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Σπίντι Σμιθ σκόραρε για το 40-32 στο 19', δίνοντας αέρα στους Λιθουανόυς.

Με το καλάθι του Γκιέρα η Τενερίφη μείωσε σε 52-46 στα μέσα της τρίτης περιόδου. O Mαρτσουλιόνις έγραψε το 61-51 για τη Ρίτας, βάζοντας περισσότερο άγχος στην Τενερίφη που ειχε τα θέματα της και στις δύο μεριές του παρκέ.

Η Ρίτας ήταν αποφασισμένη και ο Χάρντινγκ έκανε το 78-62, 3:30 λεπτά για το τέλος. Το ματ δεν γινόταν να γυρίσει και οι Λιθουανοί είναι ένα βημά μακριά από την κούπα.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-32, 62-53, 87-69

MVP: O Χάρντινγκ έκανε παπάδες με 27 πόντους και ήταν ο κορυφαίος

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Χουέρτας με 21 πόντους δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 2/15 τρίποντα των ηττημένων.

