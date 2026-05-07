Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.
Στον τελικό του BCL η Βίλνιους Ρίτας, 87-69 την Τενερίφη, βίντεο
Στον τελικό του BCL η Βίλνιους Ρίτας, 87-69 την Τενερίφη, βίντεο
Η ομάδα από τη Λιθουανία θα παίξει για την κούπα στον τελικό του Σαββάτου (22:00) με την ΑΕΚ ή τον Μάλαγα
Η Βίλνιους Ρίτας είναι η πρώτη φιναλίστ του φετινού Basketball Champions League.
H ομάδα από τη Λιθουανία επικράτησε 87-69 της Τενερίφης στον 1ο ημιτελικό του Final-4 που διεξάγεται στη Μπανταλόνα της Ισπανίας και θα παίξει το Σάββατο (22:00) στον τελικό με την ΑΕΚ ή την Μάλαγα.
Από την πλευρά των Λιθουανών ο Χάρντινγκ έκανε ματσάρα με 27 πόντους και δεν σταματιόταν. Στον αντίποδα για την ισπανική ομάδα ο Χουέρτας σταμάτησε στους 21 πόντους αλλά δεν έφτανε.
H ομάδα από τη Λιθουανία επικράτησε 87-69 της Τενερίφης στον 1ο ημιτελικό του Final-4 που διεξάγεται στη Μπανταλόνα της Ισπανίας και θα παίξει το Σάββατο (22:00) στον τελικό με την ΑΕΚ ή την Μάλαγα.
📺 History: Rytas Vilnius reach the #BasketballCL Final for the first time! pic.twitter.com/Pv005VvhBa— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 7, 2026
Από την πλευρά των Λιθουανών ο Χάρντινγκ έκανε ματσάρα με 27 πόντους και δεν σταματιόταν. Στον αντίποδα για την ισπανική ομάδα ο Χουέρτας σταμάτησε στους 21 πόντους αλλά δεν έφτανε.
EXCLAMATION! ‼️#BasketballCL | @rytasvilnius pic.twitter.com/3PLC7CXXKs— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 7, 2026
RYTAS ARE ROLLING ⚫️⚪️🔴#BasketballCL | @rytasvilnius pic.twitter.com/y5YEFccY82— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 7, 2026
ARTURAS, Good Dunk It Is! 💥#BasketballCL | @rytasvilnius pic.twitter.com/WnMkoDSirK— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 7, 2026
MAESTRO. MARCELINHO. 😱#BasketballCL I @CB1939Canarias pic.twitter.com/yYaK8WKd2x— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 7, 2026
Ρίτας - Τενερίφη: Το ματς
O Σπίντι Σμιθ με ωραία προσπάθεια κατάφερε να γράψει το 7-4 για τη Ρίτας που ξεκίνησε λιγο πιο δυνατά στο ματς. Mε το καλάθι του Γκιέρα η Τενερίφη πέρασε μπροστά στα μέσα της πρώτης περιόδου με 9-8 στο 5'. Ο Καρολάιν με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 16-9.
Oι Λιθουανοί πάτησαν το γκάζι και με το καλαθι του Χάρντινγκ έγραψαν το 35-27 στο 17' για να απαντήσει η Τενερίφη με τον Αμπρομάιτις που σκόραρε για το 35-32, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Σπίντι Σμιθ σκόραρε για το 40-32 στο 19', δίνοντας αέρα στους Λιθουανόυς.
Με το καλάθι του Γκιέρα η Τενερίφη μείωσε σε 52-46 στα μέσα της τρίτης περιόδου. O Mαρτσουλιόνις έγραψε το 61-51 για τη Ρίτας, βάζοντας περισσότερο άγχος στην Τενερίφη που ειχε τα θέματα της και στις δύο μεριές του παρκέ.
Η Ρίτας ήταν αποφασισμένη και ο Χάρντινγκ έκανε το 78-62, 3:30 λεπτά για το τέλος. Το ματ δεν γινόταν να γυρίσει και οι Λιθουανοί είναι ένα βημά μακριά από την κούπα.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-32, 62-53, 87-69
MVP: O Χάρντινγκ έκανε παπάδες με 27 πόντους και ήταν ο κορυφαίος
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Χουέρτας με 21 πόντους δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 2/15 τρίποντα των ηττημένων.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα