Conference League: Προκρίθηκαν στον τελικό κι έγραψαν Ιστορία η Ράγιο Βαγεκάνο και η Κρίσταλ Πάλας, δείτε τα γκολ
Οι Ισπανοί νίκησαν πάλι με 1-0 την  Στρασμπούρ, ενώ οι Άγγλοι επικράτησαν με 2-1 της Σαχτάρ και για πρώτη τους φορά θα βρεθούν σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της Ιστορίας τους προκρίθηκαν οι Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας, καθώς νίκησαν και στις ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League τις Στρασμπούρ και Σαχτάρ Ντόνετσκ με 1-0 και 2-1 αντίστοιχα κι εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό που θα διεξαχθεί στις 27 Μαΐου στη "Red Bull Arena" της Λειψίας.

Η φοβερή και τρομερή Ράγιο, που απέκλεισε οριακά την ΑΕΚ στην προημιτελική φάση με συνολικό σκορ 4-3, άντεξε την πίεση της Στρασμπούρ και με το γκολ του Αλεμάο στο 42' έφερε την κατάσταση στον πλήρη έλεγχό της, φεύγοντας με δεύτερη νίκη 1-0. Στο 90'+2' οι Γάλλοι κέρδισαν πέναλτι, όμως ο Ενκισό δεν μπόρεσε να νικήσει απ' την άσπρη βούλα τον Μπατάλια.



Στο "Selhurst Park" του Λονδίνου, η περσινή Κυπελλούχος Αγγλίας Κρίσταλ Πάλας, έχοντας ως «προίκα» το υπέρ της 3-1 απ' τον πρώτο (εκτός έδρας) αγώνα με τους Ουκρανούς, προηγήθηκε στο 25' με το αυτογκολ του Ενρίκε. Το τέρμα του Αγκουινάλδο στο 34' έδωσε κάποιες ελπίδες στη Σαχτάρ, όμως ο Σαρ στο 52' «σφράγισε» το τελικό 2-1 για την Πάλας.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Conference League έχουν ως εξής (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

Πέμπτη 7/5

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 2-1 (25' αυτ. Ενρίκε, 52' Σαρ - 34' Εγκουινάλδο)
Α' Αγώνας: 3-1. Η Κρίσταλ Πάλας προκρίθηκε στον τελικό με συνολικό σκορ 5-2

Στρασμπούρ (Γαλλία)-Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 0-1 (42' Αλεμάο)
Α' Αγώνας 0-1: Η Ράγιο Βαγεκάνο προκρίθηκε στον τελικό με συνολικό σκορ 2-0
