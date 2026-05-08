Θα πέσει βαριά «καμπάνα»: Οι τιμωρίες που μπορεί να επιβληθούν σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε είναι μέχρι και ένας μήνας χωρίς να πληρωθούν

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις για σοβαρό παράπτωμα



Οι προβλεπόμενες κυρώσεις για πολύ σοβαρό παράπτωμα

Το χρονικό της κόντρας Βαλβέρδε και Τσουαμενί

Το πρωί της Πέμπτης (7/5) ο

όταν εμφανίστηκε στα αποδυτήρια της Ρεάλ κατηγόρησε τον

ότι αυτός διέρρευσε στον Τύπο το επεισόδιο που είχαν οι δύο ποδοσφαιριστές στην προπόνηση της Τετάρτης.

Ο Βαλβέρδε ήταν σε έξαλλη κατάσταση και αρνήθηκε μάλιστα να δώσει το χέρι στον συμπαίκτη του με τους δύο ποδοσφαιριστές να βγαίνουν κανονικά για προπόνηση.

Εκεί τα πράγματα ξέφυγαν τελείως, με ανθρώπους που είχαν εικόνα να τονίζουν στα ΜΜΕ ότι «τα όσα συνέβησαν στην προπόνηση ήταν... αηδιαστικά». Οι δύο ποδοσφαιριστές από τα πρώτα λεπτά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν ποιος θα κάνει το πιο σκληρό τάκλιν στον άλλον!

Κι όλα αυτά με τον προπονητή της Ρεάλ Άλβαρο Αρμπελόα και τους συνεργάτες του να είναι απλοί παρατηρητές χωρίς να κάνουν καμία παρατήρηση στους δύο ποδοσφαιριστές τους οποίους και έπρεπε να στείλουν στα

Τσουαμενί και Βαλβέρδε πέρα από τάκλιν επιδόθηκαν και σε ατελείωτο trash talking κι όταν η προπόνηση τελείωσε ήρθε η έκρηξη.

Ο Βαλβέρδε συνέχιζει να επιτίθεται φραστικά στον Γάλλο συμπαίκτη του, με τον Τσουασμενί να του ζητά να σταματήσει για το καλό της ομάδας.

Ο Ουρουγουανός ωστόσο συνέχισε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, με τον Τσουαμενί να χάνει την ψυχραιμία του και να τον βγάζει... νοκ άουτ με μία

Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που ο Βαλβέρδε έπεσε στο πάτωμα των αποδυτηρίων (εκεί προκλήθηκε το βαθύ σχίσιμο στο πρόσωπο) έχοντας χάσει τις αισθήσεις του και προκαλώντας πανικό στους συμπαίκτες του!

Αμέσως έτρεξαν κοντά του μέλη του ιατρικού τιμ που τον μετέφεραν με το ειδικό καροτσάκι στο ιατρείο του συλλόγου κι αφού ανέκτησε τις αισθήσεις του τον οδήγησαν σε κοντινό νοσοκομείο.

Ο Τσουαμενί αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο μόνος του, λίγο μετά την άφιξη του γενικού διευθυντή Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ ο οποίος ενημερώθηκε για ότι είχε συμβεί και ενημέρωσε τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος ανακοίνωσε οτι και οι δύο κλήθηκαν σε απολογία.





Η ανακοίνωση του Βαλβέρδε

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, κι αφού είχε προηγηθεί η διπλή ανακοίνωση της

(για την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των Φεντερίκο Βαλβέρδε και

που συνεπλάκησαν στην προπόνηση και για το ότι ο πρώτος έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση) ο Ουρουγουανός μέσος με γραπτή του δήλωση προσπάθησε να... μαζέψει το όλο θέμα.

Σε μια κλασική προσπάθεια damage control, ο εκ των αρχηγών της Ρεάλ ναι μεν παραδέχθηκε ότι υπήρχε λεκτική αντιπαράθεση των δυο τους στα αποδυτήρια, αλλά διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρχε συμπλοκή. Ο 28χρονος ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, ζήτησε συγνώμη από τον οργανισμό και τον κόσμο και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του κλαμπ και των συμπαικτών του.





Αναλυτικά η δήλωση του

:



«Χθες είχα ένα επεισόδιο με έναν συμπαίκτη μου κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η κούραση από τον ανταγωνισμό και η απογοήτευση έκαναν τα πάντα να μοιάζουν διογκωμένα. Σε ένα φυσιολογικό αποδυτήριο, αυτά συμβαίνουν και συνήθως λύνονται εσωτερικά χωρίς να γίνονται δημόσια.

και με μια σεζόν χωρίς τίτλους, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πάντα υπό εξέταση, όλα μεγεθύνονται. Σήμερα είχαμε άλλη μια διαφωνία. Κατά τη διάρκεια του καβγά, χτύπησα κατά λάθος σε ένα τραπέζι, προκαλώντας ένα μικρό σκίσιμο στο μέτωπό μου που απαίτησε μια τυπική επίσκεψη στο νοσοκομείο».

Νιώθω ότι ο θυμός μου για την κατάσταση, η απογοήτευση βλέποντας κάποιους από εμάς να παλεύουμε να βγάλουμε το τέλος της σεζόν δίνοντας τα πάντα, με έφερε στο σημείο να λογομαχήσω με έναν συμπαίκτη μου. Λυπάμαι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου και δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος. Το αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση πραγμάτων που καταλήγουν σε έναν ανόητο καβγά, βλάπτοντας την εικόνα μου και αφήνοντας περιθώρια αμφιβολίας που θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός ατυχήματος».

Δεν σκόπευα να μιλήσω μέχρι το τέλος της σεζόν. Αποκλειστήκαμε από το Champions League και κράτησα τον θυμό και τη δυσαρέσκειά μου για τον εαυτό μου. Σπαταλήσαμε άλλη μια χρονιά και δεν ήμουν σε θέση να ποστάρω στα social media όταν το μόνο πρόσωπο που έπρεπε να δείξω ήταν στο γήπεδο. Γι' αυτό είμαι αυτός που είναι πιο λυπημένος και πονάει περισσότερο που περνάω αυτή την κατάσταση, η οποία με εμποδίζει να παίξω στον επόμενο αγώνα λόγω ιατρικών αποφάσεων.

Πάντα έδινα τα πάντα, μέχρι το τέλος, και με πονάει περισσότερο από τον καθένα που δεν μπορώ να το κάνω τώρα.

Σας ευχαριστώ».