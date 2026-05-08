Θα πέσει βαριά «καμπάνα»: Οι τιμωρίες που μπορεί να επιβληθούν σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε είναι μέχρι και ένας μήνας χωρίς να πληρωθούν
Θα πέσει βαριά «καμπάνα»: Οι τιμωρίες που μπορεί να επιβληθούν σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε είναι μέχρι και ένας μήνας χωρίς να πληρωθούν
Οι δύο παίκτες φέρεται να είχαν μια σκληρή... συμπλοκή στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης - Ο Ουρουγουανός εξέδωσε ανακοίνωσε λέγοντας πως υπήρξε λογομαχία, αλλά δεν τον χτύπησε ο συμπαίκτης της και κάποιος διαρρέει ψέματα στα ΜΜΕ
Στο επίκεντρο για όλους τους λάθους λόγους είναι η Ρεάλ Μαδρίτης το τελευταίο διάστημα. Μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο, μπορεί αγωνιστικά η «Βασίλισσα» να είναι κοντά στην κορυφή της La Liga και να πάλεψε για την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, όμως είναι εμφανές πως τίποτα δεν θυμίζει ομάδα. Ο Αλβάρο Αρμπελόα κάνει πως είναι ο προπονητής μιας ομάδας που έχει γίνει κανονικό... καφενείο και φτάνουν να συμβαίνουν περιστατικά όπως αυτό ανάμεσα στον Ορελιέν Τσουαμενί και τον Φεντερίκο Βαλβέρδε.
Δημοσιεύματα στην Ισπανία ανέφερε πως ο Γάλλος χτύπησε τον συμπαίκτη του και ο Ουρουγουανός κατέληξε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. «Μετά τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Φέντε Βαλβέρδε, από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ο Βαλβέρδε βρίσκεται στην κατοικία του σε καλή κατάσταση και θα πρέπει να παραμείνει σε ανάπαυση για διάστημα 10 έως 14 ημερών, όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα για τη συγκεκριμένη διάγνωση» ανέφερε η ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας.
Το κλαμπ της Μαδρίτης η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε μέσα σε όλα αυτά πως έχουν ξεκινήσει και οι... πειθαρχικές διαδικασίες για τους δύο αθλητές ώστε να αποδοθούν ευθύνες στους εμπλεκόμενους. Ποιες είναι όμως οι ποινές με τις οποίες κινδυνεύουν Τσουαμενί και Βαλβέρδε;
Όπως γράφουν στην Ισπανία, μένει να φανεί αν οι Μερένγκες αποφασίσουν να επιβάλουν κυρώσεις και στους δύο παίκτες για τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τον εσωτερικό κώδικα του συλλόγου ή αν ακολουθήσει τη νομική οδό μέσω της Συλλογικής Σύμβασης των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.
Εάν η Ρεάλ Μαδρίτης αποφασίσει να προχωρήσει μέχρι τέλους και ακολουθήσει τη νομική οδό, και αφού ανοίξει τον φάκελο επιβολής κυρώσεων, τότε θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία υπεράσπισης από πλευράς παικτών και τελικά θα επιβληθεί η κύρωση. Ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει αυτή η διαδικασία είναι δύο ή τρεις εβδομάδες.
Με βάση τα γεγονότα, όλα δείχνουν ότι οι δύο παίκτες έχουν διαπράξει σοβαρό ή πολύ σοβαρό παράπτωμα. Η Συλλογική Σύμβαση θεωρεί τη λεκτική βία (στην περίπτωση του Βαλβέρδε) ή, κατά περίπτωση, τη σοβαρή επίθεση εναντίον οποιουδήποτε προσώπου που διαπράχθηκε κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (στην περίπτωση του Τσουαμένι) ως σοβαρό ή πολύ σοβαρό παράπτωμα. Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων με οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες συνεπάγονται μείωση του μισθού, έως και 25% το πολύ, καθώς και αναστολή της απασχόλησης και του μισθού, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 30 ημέρες εάν το παράπτωμα θεωρηθεί πολύ σοβαρό.
Αναστολή εργασίας και μισθού: 2 έως 10 ημέρες.
Οικονομική κύρωση (Πρόστιμα): Έως 7% του μηνιαίου μισθού για μισθούς έως 100.000 €/μήνα. Για μισθό που υπερβαίνει τα 100.000 €, επιβάλλεται πρόσθετο πρόστιμο έως 4% του υπερβάλλοντος ποσού. Διακρίνονται σε τρία επίπεδα: ελάχιστο (4,01-5%), μέσο (5,01-6%) και μέγιστο (6,01-7%).
Τα πολύ σοβαρά παραπτώματα αφορούν συνήθως συμπεριφορές όπως κακομεταχείριση στο χώρο εργασίας (επιθέσεις), προφανής απειθαρχία, αθλητική απάτη ή ντόπινγκ.
Αναστολή εργασίας και μισθού: Από 11 έως 30 ημέρες.
Οικονομική κύρωση (Πρόστιμα): Μπορούν να φτάσουν το 25% του μηνιαίου μισθού (ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας και την υποτροπή). Σε ακραίες περιπτώσεις, η κύρωση είναι η πειθαρχική απόλυση του ποδοσφαιριστή
Ο Βαλβέρδε ήταν σε έξαλλη κατάσταση και αρνήθηκε μάλιστα να δώσει το χέρι στον συμπαίκτη του με τους δύο ποδοσφαιριστές να βγαίνουν κανονικά για προπόνηση.
Εκεί τα πράγματα ξέφυγαν τελείως, με ανθρώπους που είχαν εικόνα να τονίζουν στα ΜΜΕ ότι «τα όσα συνέβησαν στην προπόνηση ήταν... αηδιαστικά». Οι δύο ποδοσφαιριστές από τα πρώτα λεπτά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν ποιος θα κάνει το πιο σκληρό τάκλιν στον άλλον!
Κι όλα αυτά με τον προπονητή της Ρεάλ Άλβαρο Αρμπελόα και τους συνεργάτες του να είναι απλοί παρατηρητές χωρίς να κάνουν καμία παρατήρηση στους δύο ποδοσφαιριστές τους οποίους και έπρεπε να στείλουν στα αποδυτήρια.
Τσουαμενί και Βαλβέρδε πέρα από τάκλιν επιδόθηκαν και σε ατελείωτο trash talking κι όταν η προπόνηση τελείωσε ήρθε η έκρηξη.
Ο Βαλβέρδε συνέχιζει να επιτίθεται φραστικά στον Γάλλο συμπαίκτη του, με τον Τσουασμενί να του ζητά να σταματήσει για το καλό της ομάδας.
Ο Ουρουγουανός ωστόσο συνέχισε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, με τον Τσουαμενί να χάνει την ψυχραιμία του και να τον βγάζει... νοκ άουτ με μία γροθιά!
Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που ο Βαλβέρδε έπεσε στο πάτωμα των αποδυτηρίων (εκεί προκλήθηκε το βαθύ σχίσιμο στο πρόσωπο) έχοντας χάσει τις αισθήσεις του και προκαλώντας πανικό στους συμπαίκτες του!
Αμέσως έτρεξαν κοντά του μέλη του ιατρικού τιμ που τον μετέφεραν με το ειδικό καροτσάκι στο ιατρείο του συλλόγου κι αφού ανέκτησε τις αισθήσεις του τον οδήγησαν σε κοντινό νοσοκομείο.
Ο Τσουαμενί αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο μόνος του, λίγο μετά την άφιξη του γενικού διευθυντή Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ ο οποίος ενημερώθηκε για ότι είχε συμβεί και ενημέρωσε τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος ανακοίνωσε οτι και οι δύο κλήθηκαν σε απολογία.
Σε μια κλασική προσπάθεια damage control, ο εκ των αρχηγών της Ρεάλ ναι μεν παραδέχθηκε ότι υπήρχε λεκτική αντιπαράθεση των δυο τους στα αποδυτήρια, αλλά διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρχε συμπλοκή. Ο 28χρονος ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, ζήτησε συγνώμη από τον οργανισμό και τον κόσμο και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του κλαμπ και των συμπαικτών του.
Αναλυτικά η δήλωση του Φεντερίκο Βαλβέρδε:
«Χθες είχα ένα επεισόδιο με έναν συμπαίκτη μου κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η κούραση από τον ανταγωνισμό και η απογοήτευση έκαναν τα πάντα να μοιάζουν διογκωμένα. Σε ένα φυσιολογικό αποδυτήριο, αυτά συμβαίνουν και συνήθως λύνονται εσωτερικά χωρίς να γίνονται δημόσια.
Προφανώς, κάποιος εδώ διαδίδει φήμες, και με μια σεζόν χωρίς τίτλους, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πάντα υπό εξέταση, όλα μεγεθύνονται. Σήμερα είχαμε άλλη μια διαφωνία. Κατά τη διάρκεια του καβγά, χτύπησα κατά λάθος σε ένα τραπέζι, προκαλώντας ένα μικρό σκίσιμο στο μέτωπό μου που απαίτησε μια τυπική επίσκεψη στο νοσοκομείο».
Σε καμία περίπτωση δεν με χτύπησε ο συμπαίκτης μου, ούτε εγώ τον χτύπησα.
Νιώθω ότι ο θυμός μου για την κατάσταση, η απογοήτευση βλέποντας κάποιους από εμάς να παλεύουμε να βγάλουμε το τέλος της σεζόν δίνοντας τα πάντα, με έφερε στο σημείο να λογομαχήσω με έναν συμπαίκτη μου. Λυπάμαι. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη γιατί αυτή η κατάσταση με πονάει, αυτή η στιγμή που περνάμε είναι οδυνηρή.
Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου και δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος. Το αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση πραγμάτων που καταλήγουν σε έναν ανόητο καβγά, βλάπτοντας την εικόνα μου και αφήνοντας περιθώρια αμφιβολίας που θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός ατυχήματος».
Δεν σκόπευα να μιλήσω μέχρι το τέλος της σεζόν. Αποκλειστήκαμε από το Champions League και κράτησα τον θυμό και τη δυσαρέσκειά μου για τον εαυτό μου. Σπαταλήσαμε άλλη μια χρονιά και δεν ήμουν σε θέση να ποστάρω στα social media όταν το μόνο πρόσωπο που έπρεπε να δείξω ήταν στο γήπεδο. Γι' αυτό είμαι αυτός που είναι πιο λυπημένος και πονάει περισσότερο που περνάω αυτή την κατάσταση, η οποία με εμποδίζει να παίξω στον επόμενο αγώνα λόγω ιατρικών αποφάσεων.
Πάντα έδινα τα πάντα, μέχρι το τέλος, και με πονάει περισσότερο από τον καθένα που δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Είμαι στη διάθεση του συλλόγου και των συμπαικτών μου για να συνεργαστώ σε οποιαδήποτε απόφαση κρίνουν απαραίτητη. Σας ευχαριστώ».
Δημοσιεύματα στην Ισπανία ανέφερε πως ο Γάλλος χτύπησε τον συμπαίκτη του και ο Ουρουγουανός κατέληξε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. «Μετά τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Φέντε Βαλβέρδε, από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ο Βαλβέρδε βρίσκεται στην κατοικία του σε καλή κατάσταση και θα πρέπει να παραμείνει σε ανάπαυση για διάστημα 10 έως 14 ημερών, όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα για τη συγκεκριμένη διάγνωση» ανέφερε η ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας.
Comunicado Oficial— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026
Το κλαμπ της Μαδρίτης η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε μέσα σε όλα αυτά πως έχουν ξεκινήσει και οι... πειθαρχικές διαδικασίες για τους δύο αθλητές ώστε να αποδοθούν ευθύνες στους εμπλεκόμενους. Ποιες είναι όμως οι ποινές με τις οποίες κινδυνεύουν Τσουαμενί και Βαλβέρδε;
Όπως γράφουν στην Ισπανία, μένει να φανεί αν οι Μερένγκες αποφασίσουν να επιβάλουν κυρώσεις και στους δύο παίκτες για τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τον εσωτερικό κώδικα του συλλόγου ή αν ακολουθήσει τη νομική οδό μέσω της Συλλογικής Σύμβασης των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.
Εάν η Ρεάλ Μαδρίτης αποφασίσει να προχωρήσει μέχρι τέλους και ακολουθήσει τη νομική οδό, και αφού ανοίξει τον φάκελο επιβολής κυρώσεων, τότε θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία υπεράσπισης από πλευράς παικτών και τελικά θα επιβληθεί η κύρωση. Ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει αυτή η διαδικασία είναι δύο ή τρεις εβδομάδες.
Με βάση τα γεγονότα, όλα δείχνουν ότι οι δύο παίκτες έχουν διαπράξει σοβαρό ή πολύ σοβαρό παράπτωμα. Η Συλλογική Σύμβαση θεωρεί τη λεκτική βία (στην περίπτωση του Βαλβέρδε) ή, κατά περίπτωση, τη σοβαρή επίθεση εναντίον οποιουδήποτε προσώπου που διαπράχθηκε κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (στην περίπτωση του Τσουαμένι) ως σοβαρό ή πολύ σοβαρό παράπτωμα. Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων με οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες συνεπάγονται μείωση του μισθού, έως και 25% το πολύ, καθώς και αναστολή της απασχόλησης και του μισθού, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 30 ημέρες εάν το παράπτωμα θεωρηθεί πολύ σοβαρό.
Αναστολή εργασίας και μισθού: 2 έως 10 ημέρες.
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις για σοβαρό παράπτωμα
Οικονομική κύρωση (Πρόστιμα): Έως 7% του μηνιαίου μισθού για μισθούς έως 100.000 €/μήνα. Για μισθό που υπερβαίνει τα 100.000 €, επιβάλλεται πρόσθετο πρόστιμο έως 4% του υπερβάλλοντος ποσού. Διακρίνονται σε τρία επίπεδα: ελάχιστο (4,01-5%), μέσο (5,01-6%) και μέγιστο (6,01-7%).
Τα πολύ σοβαρά παραπτώματα αφορούν συνήθως συμπεριφορές όπως κακομεταχείριση στο χώρο εργασίας (επιθέσεις), προφανής απειθαρχία, αθλητική απάτη ή ντόπινγκ.
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις για πολύ σοβαρό παράπτωμα
Αναστολή εργασίας και μισθού: Από 11 έως 30 ημέρες.
Οικονομική κύρωση (Πρόστιμα): Μπορούν να φτάσουν το 25% του μηνιαίου μισθού (ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας και την υποτροπή). Σε ακραίες περιπτώσεις, η κύρωση είναι η πειθαρχική απόλυση του ποδοσφαιριστή
Το χρονικό της κόντρας Βαλβέρδε και ΤσουαμενίΤο πρωί της Πέμπτης (7/5) ο Φεντερίκο Βαλβέρδε όταν εμφανίστηκε στα αποδυτήρια της Ρεάλ κατηγόρησε τον Ορελιέν Τσουαμενί ότι αυτός διέρρευσε στον Τύπο το επεισόδιο που είχαν οι δύο ποδοσφαιριστές στην προπόνηση της Τετάρτης.
Ο Βαλβέρδε ήταν σε έξαλλη κατάσταση και αρνήθηκε μάλιστα να δώσει το χέρι στον συμπαίκτη του με τους δύο ποδοσφαιριστές να βγαίνουν κανονικά για προπόνηση.
Εκεί τα πράγματα ξέφυγαν τελείως, με ανθρώπους που είχαν εικόνα να τονίζουν στα ΜΜΕ ότι «τα όσα συνέβησαν στην προπόνηση ήταν... αηδιαστικά». Οι δύο ποδοσφαιριστές από τα πρώτα λεπτά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν ποιος θα κάνει το πιο σκληρό τάκλιν στον άλλον!
Κι όλα αυτά με τον προπονητή της Ρεάλ Άλβαρο Αρμπελόα και τους συνεργάτες του να είναι απλοί παρατηρητές χωρίς να κάνουν καμία παρατήρηση στους δύο ποδοσφαιριστές τους οποίους και έπρεπε να στείλουν στα αποδυτήρια.
Τσουαμενί και Βαλβέρδε πέρα από τάκλιν επιδόθηκαν και σε ατελείωτο trash talking κι όταν η προπόνηση τελείωσε ήρθε η έκρηξη.
Ο Βαλβέρδε συνέχιζει να επιτίθεται φραστικά στον Γάλλο συμπαίκτη του, με τον Τσουασμενί να του ζητά να σταματήσει για το καλό της ομάδας.
Ο Ουρουγουανός ωστόσο συνέχισε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, με τον Τσουαμενί να χάνει την ψυχραιμία του και να τον βγάζει... νοκ άουτ με μία γροθιά!
Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που ο Βαλβέρδε έπεσε στο πάτωμα των αποδυτηρίων (εκεί προκλήθηκε το βαθύ σχίσιμο στο πρόσωπο) έχοντας χάσει τις αισθήσεις του και προκαλώντας πανικό στους συμπαίκτες του!
Αμέσως έτρεξαν κοντά του μέλη του ιατρικού τιμ που τον μετέφεραν με το ειδικό καροτσάκι στο ιατρείο του συλλόγου κι αφού ανέκτησε τις αισθήσεις του τον οδήγησαν σε κοντινό νοσοκομείο.
Ο Τσουαμενί αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο μόνος του, λίγο μετά την άφιξη του γενικού διευθυντή Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ ο οποίος ενημερώθηκε για ότι είχε συμβεί και ενημέρωσε τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος ανακοίνωσε οτι και οι δύο κλήθηκαν σε απολογία.
Η ανακοίνωση του ΒαλβέρδεΛίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, κι αφού είχε προηγηθεί η διπλή ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης (για την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί που συνεπλάκησαν στην προπόνηση και για το ότι ο πρώτος έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση) ο Ουρουγουανός μέσος με γραπτή του δήλωση προσπάθησε να... μαζέψει το όλο θέμα.
Σε μια κλασική προσπάθεια damage control, ο εκ των αρχηγών της Ρεάλ ναι μεν παραδέχθηκε ότι υπήρχε λεκτική αντιπαράθεση των δυο τους στα αποδυτήρια, αλλά διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρχε συμπλοκή. Ο 28χρονος ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, ζήτησε συγνώμη από τον οργανισμό και τον κόσμο και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του κλαμπ και των συμπαικτών του.
🚨 OFFICIAL: Fede Valverde statement.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026
“Yesterday I had an incident with a teammate during a training session. The fatigue from competition and the frustration made everything seem blown out of proportion”.
“In a normal locker room, these things can happen and are usually… pic.twitter.com/LGJxmsMhAx
Αναλυτικά η δήλωση του Φεντερίκο Βαλβέρδε:
«Χθες είχα ένα επεισόδιο με έναν συμπαίκτη μου κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η κούραση από τον ανταγωνισμό και η απογοήτευση έκαναν τα πάντα να μοιάζουν διογκωμένα. Σε ένα φυσιολογικό αποδυτήριο, αυτά συμβαίνουν και συνήθως λύνονται εσωτερικά χωρίς να γίνονται δημόσια.
Προφανώς, κάποιος εδώ διαδίδει φήμες, και με μια σεζόν χωρίς τίτλους, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πάντα υπό εξέταση, όλα μεγεθύνονται. Σήμερα είχαμε άλλη μια διαφωνία. Κατά τη διάρκεια του καβγά, χτύπησα κατά λάθος σε ένα τραπέζι, προκαλώντας ένα μικρό σκίσιμο στο μέτωπό μου που απαίτησε μια τυπική επίσκεψη στο νοσοκομείο».
Σε καμία περίπτωση δεν με χτύπησε ο συμπαίκτης μου, ούτε εγώ τον χτύπησα.
Νιώθω ότι ο θυμός μου για την κατάσταση, η απογοήτευση βλέποντας κάποιους από εμάς να παλεύουμε να βγάλουμε το τέλος της σεζόν δίνοντας τα πάντα, με έφερε στο σημείο να λογομαχήσω με έναν συμπαίκτη μου. Λυπάμαι. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη γιατί αυτή η κατάσταση με πονάει, αυτή η στιγμή που περνάμε είναι οδυνηρή.
Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου και δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος. Το αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση πραγμάτων που καταλήγουν σε έναν ανόητο καβγά, βλάπτοντας την εικόνα μου και αφήνοντας περιθώρια αμφιβολίας που θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός ατυχήματος».
Δεν σκόπευα να μιλήσω μέχρι το τέλος της σεζόν. Αποκλειστήκαμε από το Champions League και κράτησα τον θυμό και τη δυσαρέσκειά μου για τον εαυτό μου. Σπαταλήσαμε άλλη μια χρονιά και δεν ήμουν σε θέση να ποστάρω στα social media όταν το μόνο πρόσωπο που έπρεπε να δείξω ήταν στο γήπεδο. Γι' αυτό είμαι αυτός που είναι πιο λυπημένος και πονάει περισσότερο που περνάω αυτή την κατάσταση, η οποία με εμποδίζει να παίξω στον επόμενο αγώνα λόγω ιατρικών αποφάσεων.
Πάντα έδινα τα πάντα, μέχρι το τέλος, και με πονάει περισσότερο από τον καθένα που δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Είμαι στη διάθεση του συλλόγου και των συμπαικτών μου για να συνεργαστώ σε οποιαδήποτε απόφαση κρίνουν απαραίτητη. Σας ευχαριστώ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα