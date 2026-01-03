Μεντιλίμπαρ: Είχαμε υπομονή στην παράταση και πήραμε αυτό για το οποίο ήρθαμε, βίντεο

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ οδήγησε σε άλλον έναν τίτλο τον Ολυμπιακό αφού η ομάδα του Πειραιά κατέκτησε στην παράταση κερδίζοντας 3-0 τον ΟΦΗ το Super Cup.Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για το παιχνίδι και στάθηκε ιδιαίτερα στον Καλογερόπουλο και στα παιδιά της Ακαδημίας του Ολυμπιακού.

Για το παιχνίδι: «Ήταν ο στόχος μας. Σήμερα αντιμετωπίσαμε έναν αντίπαλο που μας δυσκόλεψε αρκετά. Μακάρι να είχαμε κερδίσει στην κανονική διάρκεια. Ωστόσο, είχαμε υπομονή και το καταφέραμε στην παράταση. Κάναμε αυτό για το οποίο ήρθαμε».

Για το εάν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο το 2026, εάν αυτό είναι έναυσμα για τη συνέχεια και τι έχει να πει που ένα παιδί από την Ακαδημία, Καλογερόπουλος, πήρε το βραβείο του MVP: «Μακάρι να μπορούσαμε να εκτιμήσουμε όπως τους αξίζει όλους τους παίκτες που έχουμε στις ακαδημίες, αλλά και στην πρώτη ομάδα. Συνήθως κοιτάμε τις μεγάλες μεταγραφές που έρχονται από εξωτερικό, αλλά πρέπει να δούμε και αυτούς που έχουμε αλλά και όσους έφυγαν όπως οι: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Κωστούλας, Μουζακίτης. Έχουμε πολλά παιδία στον πάγκο και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη αξία για εμάς. Είμαστε περήφανοι που είναι στην ομάδα μας».



