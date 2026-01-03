Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ακάθεκτη η Άρσεναλ πέρασε 2-3 από την Μπόρνμουθ, τριάρες για Αστον Βίλα, Γουλβς, γκέλα η Γιουβέντους, δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
H Μπαρτσελόνα 2-0 την Εσπανιόλ, καταιγιστική η Θέλτα 4-1 την Βαλένθια, η Βιγιαρεάλ 3-1 την Ελτσε - Έχασε έδαφος στην μάχη του τίτλου η Γιουβέντους έμεινε στο 1-1 με την Λέτσε, η Κόμο 1-0 την Ουντινέζε
Η Άρσεναλ μπήκε στο 2026, όπως ακριβώς έκλεισε το 2025. Με νίκη, αυτή τη φορά εκτός έδρας, επί της Μπόρνμουθ με 3-2 για την 20ή αγωνιστική της Premier League. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στα παιχνίδια της Κυριακής, οι «κανονιέρηδες» θα παραμείνουν στο «ρειρέ» της βαθμολογίας, έχοντας πάντα το «πάνω χέρι» στην υπόθεση... τίτλος.
Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ήταν ο Ντέκλαν Ράις με δύο γκολ στην επανάληψη, ενώ ο Γκάμπριελ είχε δώσει το προβάδισμα στο πρώτο μέρος. Εβανίλσον και Κρουπί ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων, που πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους, αλλά δεν απέφυγαν την ήττα.
Με τον Μπάμπη Κωστούλα να δίνει ασίστ στην πρώτη συμμετοχή στο βασικό σχήμα σε ματς της Premier League η Μπράιτον επικράτησε 2-0 της Μπέρνλι. Μάλιστα, ο 19χρονος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σκόραρε στο 10ο λεπτό, αλλά το γκολ δε μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από το VAR (οφσάιντ).
Μετά την σπουδαία ισοπαλία στο «Ολντ Τράφορντ» επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Γουλβς φαίνεται ότι πήρε μεγάλη ψυχολογική ώθηση και με κεκτημένη ταχύτητα από τον αγώνα που προηγήθηκε, πέτυχε εμφατική νίκη επί της Γουέστ Χαμ στο «Μολινό» με 3-0.
Ονειρεμένο... 2026 για την Θέλτα. Η νέα χρονιά μπήκε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ομάδα του Βίγκο, καθώς συνέτριψε με 4-1 την προβληματική κι εφέτος, Βαλένθια, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της LaLiga.
Στο 1-1 έμειναν, Οσασούνα και Αθλέτικ Μπιλμπάο στην Παμπλόνα ενώ η Βιγιαρεάλ μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά πέρασε από την έδρα της Ελτσε με 3-1.
Η Μπαρτσελόνα με γκολ στο φινάλε (86',90') κέρδισε 2-0 την Εσπανιόλ και έφυγε στο +7 από τη Ρεάλ.
Απρόσμενη «γκέλα» για τη Γιουβέντους στο Τορίνο. Η «βέκια σινιόρα» παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία στη Λέτσε (1-1), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Serie A κι έχασε σημαντικό έδαφος στη μάχη του τίτλου.
Tη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Serie A, με την οποία παρέμεινε στην έκτη θέση της βαθμολογίας, πανηγύρισε στο «σπίτι» της η Κόμο, με το 1-0 επί της Ουντινέζε ενώ δεν ανέδειξαν νικητή οι δύο αναμετρήσεις ανάμεσα σε Σασουόλο-Πάρμα (1-1) και Τζένοα-Πίζα (1-1).
Premier League (20η αγωνιστική)
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 (45'+1 Γουότκινς, 49', 73' ΜακΓκιν - 61' Γκιμπς-Γουάιτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Μπέρνλι 2-0 (29' Ρούτερ, 47' Αγιάρι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Γουέστ Χαμ 3-0 (4' Αρίας, 31' πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41' Μανέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Άρσεναλ 2-3 (10' Εβανίλσον, 77' Κρουπί - 16' Γκάμπριελ, 54', 71' Ράις) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4/1
Έβερτον-Μπρέντφορντ 4/1
Φούλαμ-Λίβερπουλ 4/1
Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας 4/1
Τότεναμ-Σάντερλαντ 4/1
Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι 4/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Άρσεναλ 48 -20αγ.
Άστον Βίλα 42 -20αγ.
La Liga (18η αγωνιστική)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Χετάφε 1-1 (45'+1 ντε Φρούτος)
Θέλτα-Βαλένθια 4-1 (33' πέν, 59' Ιγκλέσιας, 83' Ελ Αμπντελαουΐ, 90'+5 Άλβαρες - 70' Πεπέλου)
Οσασούνα- Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (34' Ρ. Γκαρσία - 71' Γκουρουθέτα)
Έλτσε-Βιγιαρεάλ 1-3 (30' Νέτο - 7' Μολέιρο, 13' Μικαουτάτζε, 83' Πεντράσα)
Εσπανιόλ- Μπαρτσελόνα 0-2 (86' Όλμο, 90' Λεβαντόφσκι)
Σεβίλλη-Λεβάντε 4/1
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπέτις 4/1
Αλαβές-Οβιέδο 4/1
Μαγιόρκα- Τζιρόνα 4/1
Ρεάλ Σοσιεδάδ- Ατλέτικο Μαδρίτης 4/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (17αγ.)
Μπαρτσελόνα 49 -19αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 42 -18αγ.
Βιγιαρεάλ 38
Ατλέτικο Μαδρίτης 37 -18αγ.
Εσπανιόλ 33
Ρεάλ Μπέτις 28
Θέλτα 26 -18αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -19αγ.
Έλτσε 22 -18αγ.
Χετάφε 21 -19αγ.
Σεβίλη 20
Οσασούνα 19 -18αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 19 -18αγ.
Μαγιόρκα 18
Αλαβές 18
Ρεάλ Σοσιεδάδ 17
Βαλένθια 16 -18αγ.
Τζιρόνα 15
Ρεάλ Οβιέδο 11
Λεβάντε 10 -16αγ.
Serie A (18η αγωνιστική)
Κάλιαρι-Μίλαν 0-1 (50' Λεάο)
Κόμο-Ουντινέζε 1-0 (18΄ πεν. Ντα Κούνια)
Τζένοα-Πίζα 1-1 (15' Κολόμπο - 38' Λερις)
Σασουόλο-Πάρμα 1-1 (12' Τόρστβεντ - 24' Πελεγκρίνο)
Γιουβέντους-Λέτσε 1-1 (49' ΜακΚένι - 45'+2 Μπάντα)
Αταλάντα-Ρόμα 1-0 (12' Σκαλβίνι)
Λάτσιο-Νάπολι 4/1
Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 4/1
Βερόνα-Τορίνο 4/1
Ίντερ-Μπολόνια 4/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)
Μίλαν 38
Ίντερ 36 -16αγ.
Νάπολι 34 -16αγ.
Ρόμα 33
Γιουβέντους 33 -18αγ.
Κόμο 30
Μπολόνια 26 -16αγ.
Λάτσιο 24
Αταλάντα 25
Σασουόλο 23 -18αγ.
Ουντινέζε 22 -18αγ.
Κρεμονέζε 21
Τορίνο 20
Πάρμα 18
Κάλιαρι 18 -18αγ.
Λέτσε 17
Τζένοα 15 -18αγ.
Βερόνα 12 -16αγ.
Πίζα 12 -18αγ.
Φιορεντίνα 9
