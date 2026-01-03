Ακάθεκτη η Άρσεναλ πέρασε 2-3 από την Μπόρνμουθ, τριάρες για Αστον Βίλα, Γουλβς, γκέλα η Γιουβέντους, δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

H Μπαρτσελόνα 2-0 την Εσπανιόλ, καταιγιστική η Θέλτα 4-1 την Βαλένθια, η Βιγιαρεάλ 3-1 την Ελτσε - Έχασε έδαφος στην μάχη του τίτλου η Γιουβέντους έμεινε στο 1-1 με την Λέτσε, η Κόμο 1-0 την Ουντινέζε