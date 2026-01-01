Ολυμπιακός: Δανεικός και με τη... βούλα ο Καμπελά στη Ναντ, βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Ναντ Ρεμί Καμπελά

Ολυμπιακός: Δανεικός και με τη... βούλα ο Καμπελά στη Ναντ, βίντεο

Ο 35χρονος Γάλλος έπαιξε μόλις 10 αγώνες στον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: Δανεικός και με τη... βούλα ο Καμπελά στη Ναντ, βίντεο
Ήταν από ημέρες γνωστό αλλά ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες. 

Ο Ολυμπιακός παραχώρησε ως δανεικό τον Ρεμί Καμπελά στη Ναντ έως το τέλος της σεζόν και τα «καναρίνια» τον καλοσώρισαν μ' ένα ωραίο βίντεο. 

Ο Καμπελά έπαιξε μόλις σε 10 ματς στον Ολυμπιακό και έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Συνολικά φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για 428'. 

Για τη Ναντ είναι σπουδαία προσθήκη και όλοι ελπίζουν ότι θα την βοηθήσει να μην υποβιβαστεί. Στη Γαλλία ο Καμπελά έχει αγωνιστεί παλαιότερα σε Σεντ Ετιέν, Μονπελιέ, Λιλ, Μαρσέιγ.

 

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης