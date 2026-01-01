Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ολυμπιακός: Δανεικός και με τη... βούλα ο Καμπελά στη Ναντ, βίντεο
Ο 35χρονος Γάλλος έπαιξε μόλις 10 αγώνες στον Ολυμπιακό
Ήταν από ημέρες γνωστό αλλά ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες.
Ο Ολυμπιακός παραχώρησε ως δανεικό τον Ρεμί Καμπελά στη Ναντ έως το τέλος της σεζόν και τα «καναρίνια» τον καλοσώρισαν μ' ένα ωραίο βίντεο.
Ο Καμπελά έπαιξε μόλις σε 10 ματς στον Ολυμπιακό και έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Συνολικά φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για 428'.
Για τη Ναντ είναι σπουδαία προσθήκη και όλοι ελπίζουν ότι θα την βοηθήσει να μην υποβιβαστεί. Στη Γαλλία ο Καμπελά έχει αγωνιστεί παλαιότερα σε Σεντ Ετιέν, Μονπελιέ, Λιλ, Μαρσέιγ.
Imprégné par la culture de notre ville.— FC Nantes (@FCNantes) January 1, 2026
Un nouveau défi à relever.
👊 @RemyCabella est Jaune et Vert. #OnEstNantes pic.twitter.com/aReLHaZU9b
