Premier League: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Άρσεναλ, γκέλες για Γιουνάιτεντ και Τσέλσι, δείτε γκολ

Η Άρσεναλ νίκησε με 4-1 την Άστον Βίλα στο «Έμιρεϊτς» - Η Γιουνάιτεντ αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 με ουραγό Γουλβς, ενώ 2-2 ήρθε η Τσέλσι με την Μπόρνμουθ - Διπλό η Έβερτον στο Νότιγχαμ