AEK: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ
SPORTS
ΑΕΚ Σλάβια Σόφιας Μάριος Ηλιόπουλος Μάρτιν Γκεοργκίεφ

AEK: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ

Ο Βούλγαρος στόπερ αποκτήθηκε με μεταγραφή από την Σλάβια Σόφιας και υπέγραψε έως το 2030

AEK: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ

Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Ο 20χρονος Βούλγαρος στόπερ ο οποίος έχει θητεύσει στην περίφημη «Λα Μασία» της Μπαρτσελόνα αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη Σλάβια Σόφιας και υπέγραψε στην Ένωση έως το 2030.

O νεαρός άσος συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Μάριο Ηλιόπουλο, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας και επέλεξε το Νο15. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μάρτιν Γκεοργκίεφ με μεταγραφή από τη Σλάβια Σόφιας. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ είναι γεννημένος στις 24 Σεπτεμβρίου 2005. Έχει ύψος 1,85 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ως δεξιός μπακ. Ξεκίνησε την πορεία του στο ποδόσφαιρο από την ακαδημία ποδοσφαίρου της Σλάβια και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 16 ετών, αγωνιζόμενος σε 7 επίσημους αγώνες τη σεζόν 2021-22.

Το καλοκαίρι του 2022 δόθηκε δανεικός στην Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε με την ομάδα νέων του καταλανικού συλλόγου στο Youth League της σεζόν 2022-23. Τον ίδιο χρόνο συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 60 κορυφαίων ταλέντων στον κόσμο, σε σχετικό δημοσίευμα της μεγάλης βρετανικής εφημερίδας The Guardian.

Ενα χρόνο μετά επέστρεψε στη Σλάβια και έγινε βασικός στην ομάδα του, με την οποία έχει παίξει τα τελευταία δυόμιση χρόνια σε συνολικά 81 αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Βουλγαρίας, σκοράροντας τέσσερις φορές. Μέσα στο 2025 ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ πραγματοποίησε τις πρώτες τρεις συμμετοχές του με την Εθνική Ανδρών της Βουλγαρίας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε αγωνιστεί στις Εθνικές Παίδων, Νέων και Ελπίδων.

Μάρτιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».



Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης