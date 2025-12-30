Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν και Φαρίντ κόντρα στο Μαρούσι για τη Basket League
Παναθηναϊκός Μαρούσι Κένεθ Φαρίντ Τσέντι Όσμαν Basket League

Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν και Φαρίντ κόντρα στο Μαρούσι για τη Basket League

Έτσι λοιπόν η εξάδα των ξένων για την αναμέτρηση με το Μαρούσι αποτελείται από τους Σορτς, Γκραντ, Χολμς, Ναν, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν

Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν και Φαρίντ κόντρα στο Μαρούσι για τη Basket League
Επιστροφή στην κανονικότητα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τα κρούσματα της γρίπης Α η οποία και ταλαιπώρησε οκτώ παίκτες και τέσσερα μέλη του προπονητικού σταφ.

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή του αγώνα με το Μαρούσι το οποίο ήταν προγραμματισμό να διεξαχθεί το προηγούμενο Σάββατο, αλλά θα λάβει χώρα το απόγευμα της Τρίτης (30/12, 18:30) στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Από την εξάδα των ξένων, ο Εργκίν Άταμαν άφησε εκτός τον Τσέντι Όσμαν και τον Κένεθ Φαρίντ, ενώ δεν υπολογίζονται και οι Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις οι οποίοι δεν έχουν δηλωθεί στο ελληνικό ρόστερ της Stoiximan Basket League.

Έτσι λοιπόν η εξάδα των ξένων για την αναμέτρηση με το Μαρούσι αποτελείται από τους Σορτς, Γκραντ, Χολμς, Ναν, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν.
