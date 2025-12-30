Παναθηναϊκός: Έκπληξη με ανοιχτή προπόνηση μπροστά στους μικρούς φίλους της ομάδας, δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Προπόνηση OAKA

Παναθηναϊκός: Έκπληξη με ανοιχτή προπόνηση μπροστά στους μικρούς φίλους της ομάδας, δείτε βίντεο

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του «Πανάθα» εξελίχθηκε σε ανοιχτή προπόνηση με τους μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού να παρακολουθούν την ομάδα

Παναθηναϊκός: Έκπληξη με ανοιχτή προπόνηση μπροστά στους μικρούς φίλους της ομάδας, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της γιορτής του «Πανάθα», καθώς τη στιγμή που ήταν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, η ανδρική ομάδα βγήκε για προπόνηση, λαμβάνοντας την αποθέωση από τους φίλους του συλλόγου.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που δεν ήταν στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να φέρει τεράστιο ενθουσιασμό και να μετατρέψει τη γιορτή σε μία ανοιχτή προπόνηση για τα παιδιά, τα οποία έλαβαν ένα ιδιαίτερο Χριστουγεννιάτικο δώρο.

Πηγή: gazzeta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης