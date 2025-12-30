Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Παναθηναϊκός: Έκπληξη με ανοιχτή προπόνηση μπροστά στους μικρούς φίλους της ομάδας, δείτε βίντεο
Παναθηναϊκός: Έκπληξη με ανοιχτή προπόνηση μπροστά στους μικρούς φίλους της ομάδας, δείτε βίντεο
Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του «Πανάθα» εξελίχθηκε σε ανοιχτή προπόνηση με τους μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού να παρακολουθούν την ομάδα
Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της γιορτής του «Πανάθα», καθώς τη στιγμή που ήταν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, η ανδρική ομάδα βγήκε για προπόνηση, λαμβάνοντας την αποθέωση από τους φίλους του συλλόγου.
Πρόκειται για μία εξέλιξη που δεν ήταν στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να φέρει τεράστιο ενθουσιασμό και να μετατρέψει τη γιορτή σε μία ανοιχτή προπόνηση για τα παιδιά, τα οποία έλαβαν ένα ιδιαίτερο Χριστουγεννιάτικο δώρο.
Πρόκειται για μία εξέλιξη που δεν ήταν στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να φέρει τεράστιο ενθουσιασμό και να μετατρέψει τη γιορτή σε μία ανοιχτή προπόνηση για τα παιδιά, τα οποία έλαβαν ένα ιδιαίτερο Χριστουγεννιάτικο δώρο.
Πηγή: gazzeta.gr
☘️🙌 Η χριστουγεννιάτικη γιορτή του Παναθηναϊκού που μεταμορφώθηκε σε ανοιχτή προπόνηση, αποθέωση από τους φίλους των Πράσινων.#paofc pic.twitter.com/plX3TgcPGV— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 30, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα