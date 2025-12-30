Κόπα Άφρικα: Νέο σόου Ελ Κααμπί και πρόκριση για το Μαρόκο, στους «16» Μάλι και Νότια Αφρική, δείτε τα 8 γκολ

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού σημείωσε δύο γκολ, το ένα με ψαλιδάκι, στο 3-0 κόντρα στη Ζάμπια - Νίκη με 3-2 της Νότιας Αφρικής επί της Ζιμπάμπουε - Ισόπαλα χωρίς τέρματα το Καμόρα-Μάλι και Ανγκόλα-Αίγυπτος