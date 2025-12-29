Απίθανος Ελ Κααμπί στο Κόπα Άφρικα: Δύο γκολ κόντρα στη Ζάμπια, το δεύτερο ξανά με «ψαλιδάκι», όπως στην πρεμιέρα, δείτε βίντεο
Δεν του έφτανε το ένα γκολ, πέτυχε και δεύτερο, αυτή τη φορά με εντυπωσιακό ψαλιδάκι, το δεύτερο που πετυχαίνει με αυτόν τον τρόπο στο Κόπα Άφρικα
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ για την Εθνική Μαρόκου κόντρα στην Ζάμπια με κεφαλιά στο 9ο λεπτό, σε ματς για την 3η αγωνιστική του Κόπα Άφρικα.
Ο Μαροκινός δεν σταμάτησε εκεί όμως, καθώς στο 52ο λεπτό μετά από σέντρα του Ουναΐ δοκίμασε ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι που κατέληξε στη δεξιά γωνία του αντίπαλου γκολκίπερ.
Θυμίζουμε ότι ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού είχε πετύχει ανάποδο ψαλίδι και στο ματς της πρώτης αγωνιστικής με αντίπαλο της Κομόρες.
Με αυτό το γκολ έφτασε τα 3 στη διοργάνωση βάζοντας πλώρη για να βγει πρώτος σκόρερ.
Ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού αντικαταστάθηκε στο 74ο λεπτό από τον Γιουσέφ Εν - Νεσίρι και γνώρισε την αποθέωση από τους συμπατριώτες του.
