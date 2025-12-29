Απίθανος Ελ Κααμπί στο Κόπα Άφρικα: Δύο γκολ κόντρα στη Ζάμπια, το δεύτερο ξανά με «ψαλιδάκι», όπως στην πρεμιέρα, δείτε βίντεο

Δεν του έφτανε το ένα γκολ, πέτυχε και δεύτερο, αυτή τη φορά με εντυπωσιακό ψαλιδάκι, το δεύτερο που πετυχαίνει με αυτόν τον τρόπο στο Κόπα Άφρικα