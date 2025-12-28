Παναθηναϊκός: Νέα βελτιωμένη πρόταση της Γκρέμιο για τον Τετέ

Οι Βραζιλιάνοι πρότειναν 500.000 ευρώ ως ενοίκιο και μία υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2026, το ύψος της οποίας θα κυμαινόταν κάπου μεταξύ 4 και 5 εκατ. ευρώ