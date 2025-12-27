Ο Τετέ φωτογραφήθηκε με τον μάνατζέρ του, που κρατούσε φανέλα της Γκρέμιο με το όνομά του

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, την ώρα που ο Παναθηναϊκός διέψευσε τις φήμες για πιθανή μεταγραφή του, φρόντισε να κρατήσει ζωντανό το θέμα της επιστροφής του στη Γκρέμιο
Μετά από 1.5 χρόνο στον Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι ότι ο Τετέ δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν για το πρόσωπο του και κατ' επέκταση την επένδυση που έκαναν οι πράσινοι όταν τον απέκτησαν το καλοκαίρι του 2024 από τη Γαλατάσαραϊ.
Παρόλα αυτά στο τριφύλι δεν συζητούν το ενδεχόμενο της αποχώρησης του, κάτι που φρόντισαν να ξεκαθαρίσουν, ωστόσo από τη Βραζιλία όπου βρίσκεται ο 25χρονος επιθετικός φρόντισε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά που έχουν ανάψει τα ΜΜΕ στην πατρίδα του.
Ο Τετέ, φορώντας φανέλα της Γκρέμιο, φωτογραφήθηκε μαζί με τον μάνατζερ του ονόματι Έλτον (δουλεύει στην εταιρία tcgroup) ο οποίος κρατούσε μια φανέλα της Γκρέμιο, που είχε το όνομα του άσου του Παναθηναϊκού. Υπενθυμίζουμε ότι το γραφείο που εκπροσωπεί τον Τετέ, είναι αυτό που έχει δώσει διαστάσεις στο όλο θέμα και προφανώς αυτή η φωτογραφία μόνο τυχαία δεν είναι.
Ο Τετέ προέρχεται από τις ακαδημίες της Γκρέμιο και το 2019 πουλήθηκε στη Σαχτάρ Ντόνετσκ αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ. Το καλοκαίρι του 2024 ο Παναθηναϊκό επένδυσε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει τον Τετέ από τη Γαλατάσαραϊ. Την τρέχουσα σεζόν ο 25χρονος winger μετράει 27 εμφανίσεις, με δυο γκολ και επτά ασίστ.
