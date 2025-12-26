Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Η Μονακό του Σπανούλη «καθάρισε» τη Ρεάλ Μαδρίτης, 100-95 με MVP τον Οκόμπο
Οι Μονεγάσκοι του Βασίλη Σπανούλη με εξαιρετικό τον Οκόμπο που πέτυχε 22 πόντους ανέβηκαν στο 11-7 στη Euroleague με τη «βασίλισσα» να πέφτει στο 10-8
Με «όπλο» τον επιθετικό πλουραλισμό και τον Έλι Οκόμπο να σηκώνει το βάρος επιθετικά σε σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού η Μονακό κυριάρχησε (100-95) της Ρεάλ στο «Salle Gaston Medecin» για την 18η αγωνιστική της Euroleague.
Πλέον οι μονεγάσκοι έχουν 11 νίκες και 7 ήττες, ενώ το ρεκόρ των Μαδριλένων γίνεται 10-8.
Μονακό-Ρεάλ: Ο αγώνας
Η Μονακό στο ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον έλεγχο (9-4 στο 3.20’’) με τους Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο. Η Ρεάλ αντέδρασε και ακουμπώντας την μπάλα στον Έντι Ταβάρες και πέρασε μπροστά (13-16 στο 6.40’’).
Με τη συνδρομή του Άλφα Ντιάλο οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έφεραν ισορροπία (18-18 στο 8’) την ώρα που στα πρώτα 8λεπτά ο Έντι Ταβάρες είχε ήδη φτάσει τους 15 πόντους (με 7/9 δίποντα και 7 ριμπάουντ) κάνοντας... πάρτι στη ρακέτα της Μονακό.
Οι μονεγάσκοι έκλεισαν το πρώτο 10λεπτο προηγούμενοι με βραχεία κεφαλή (21-20 στο 10’).
Στη δεύτερη περίοδο, η Μονακό «έχτισε» μια διαφορά 7 πόντων (34-27 στο 15’), καθώς ο Έντι Ταβάρες δεν είχε σκορ.
Οι λύσεις από τους Χεζόνια και Οκέκε επέτρεψαν στην νομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να επιστρέψει μειώνοντας στους 3 πόντους (37-34 στο 18’), ωστόσο οι γηπεδούχοι είχαν τον τρόπο να ξεφύγουν ξανά (43-36 στο 19’) πριν πάνε στα αποδυτήρια μ’ ένα +4 (47-43 στο 20’).
Στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου οι παίκτες της Μονακό κυριάρχησαν πλήρως (52-43 στο 21.30’’ και 57-48 στο 23.20’’) με τους Νέντοβιτς, Στραζέλ, όμως με μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα και τον Φακούντο Καμπάτσο να δίνει λύσεις η Ρεάλ σταδιακά επέστρεψε (61-57 στο 25.30’’) και έκλεισε το τρίτο 10λεπτο σε απόλυτη ισορροπία (70-70 στο 30’).
Στην τελευταία περίοδο, η Μονακό ήταν κυριαρχική και δεν άφησε περιθώρια στη Ρεάλ ανοίγωντας το σκορ (89-77 στο 36’) κρατώντας χαμηλά σε παραγωγικότητα τους Ισπανούς.
Στα τελευταία λεπτά κάποια μεγάλα σουτ του Φακούντο Καμπάτσο επέτρεψαν απλώς στη «βασίλισσα» να μειώσει την τελική διαφορά, καθώς το παιχνίδι το έκριναν ο Οκόμπο, ο Νέντοβιτς, ο Μίροτιτς και ο Στραζέλ νωρίτερα...
