Βίντεο: Ο Ρέτσος σε ρόλο δασκάλου ελληνικών κάνει μαθήματα στον Τσικίνιο
Βίντεο: Ο Ρέτσος σε ρόλο δασκάλου ελληνικών κάνει μαθήματα στον Τσικίνιο

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε το... πρώτο μάθημα του Παναγιώτη Ρέτσου στον Τσικίνιο με τον Πορτογάλο να παίρνει καλό βαθμό

Βίντεο: Ο Ρέτσος σε ρόλο δασκάλου ελληνικών κάνει μαθήματα στον Τσικίνιο
Μετά από δύο χρόνια παραμονής, ήρθε η στιγμή ο Πορτογάλος άσος του Ολυμπιακού να δείξει πόσο πολύ έχει βελτιωθεί στη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Με τον Παναγιώτη Ρέτσο στον ρόλο του... δασκάλου ο Τσικίνιο φρόντισε να αποδείξει ότι πέρα από την εξαιρετική δουλειά που κάνει στο γήπεδο, έχει βελτιωθεί σημαντικά και στα ελληνικά...

Ειδικά στο πως θα παραγγείλει καφέ, αλλά και στους στίχους των συνθημάτων της ερυθρόλευκης κερκίδας.

