Οι Νικς επικράτησαν 126-124 των Καβαλίερς με τη σφραγίδα του Μπράνσον
Αν και βρέθηκε στο -17 η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε καλά Χριστούγεννα με τον Τζέιλεν Μπράνσον να σταματά στους 34 πόντους
Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή ανατροπή οι Νιου Γιορκ Νικς κέρδισαν στο... νήμα (126-124) τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ανήμερα τα Χριστούγεννα με επική εμφάνιση του Τζέιλεν Μπράνσον.
Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρέθηκε πίσω με 17 πόντους, αλλά κάνοντας μεγάλη προσπάθεια μπόρεσε να επιστρέψει και να κλέψει τη νίκη στο φινάλε.
Η αναμέτρηση στο «Madison Square Garden», ήταν απολαυστική, με τους Καβαλίερς να έχουν το προβάδισμα με 38-23 στην πρώτη περίοδο, όμως με το επιμέρους 37-20 στη συνέχεια οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να περάσουν μπροστά (60-58) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι Καβαλίερς πήραν τον έλεγχο και με το επιμέρουε 38-24 στην τρίτη περίοδο ξέφυγαν (84-96). Μάλιστα βρέθηκαν και στο +17 (103-86), καθώς ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν ασταμάτητος και ο Ντάριους Γκάρλαντ με τον Τζέιλον Τάισον έκαναν εξαιρετική δουλειά.
Στη συνέχεια οι Νικς έδειξαν τις άγριες διαθέσεις τους και με τον Τζέιλεν Μπράουν παρέσυραν τους Καβαλίερς. Μάλιστα, σημαντική ήταν η συνεισφορά και τον Τζόρνταν Κλάρκσον.
Η ομάδα της Νέας Υόρκης βελτίωσε το ρεκόρ της σε 21-9 και παραμένει στα υψηλά στρώματα της Ανατολικής περιφέρειας του NBA (2η θέση), με το Κλίβελαντ να υποχωρεί στο 17-15.
Από τους Νικς ο Τζέιλεν Μπράνσον τελείωσε τον αγώνα με 34 πόντους και 10/25 σουτ εντός πεδιάς, ενώ ο Τζόρνταν Κλάρκσον είχε 25 πόντους.
Πολύτιμη ήταν η συνεισφορά του Τάιλερ Κόλεκ, ο οποίος τελείωσε με 16 πόντους και 9 ασίστ. Double-double έκανε ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 11 πόντους και 14 ριμπάουντ.
THE GREATEST GIFT OF ALL. W.— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 25, 2025
vote knicks for nba all-star ⭐️ https://t.co/Ov3esq1i8z pic.twitter.com/OwDs77cLUh
THIS SEQUENCE IS WHAT NBA CHRISTMAS IS ALL ABOUT 🔥— ESPN (@espn) December 25, 2025
LIVE ON ESPN AND ABC pic.twitter.com/ogRzCxpKl6
Από τους Καβαλίερς ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν εκπληκτικός με 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Ντάριους Γκάρλαντ έκανε double-double με 20 πόντους και 10 ασίστ. Ο Τζέιλον Τάισον από την πλευρά του είχε 16 πόντους.
