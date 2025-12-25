Οι Νικς επικράτησαν 126-124 των Καβαλίερς με τη σφραγίδα του Μπράνσον

Αν και βρέθηκε στο -17 η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε καλά Χριστούγεννα με τον Τζέιλεν Μπράνσον να σταματά στους 34 πόντους